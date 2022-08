Políticos de Neuquén en TikTok: entre la tendencia y el ridículo, apuesta al voto joven

El ultimo desafío para la comunicación política gira alrededor de las nuevas plataformas de comunicación y, puntualmente, el mundo de TikTok, la red social de origen chino para videos cortos. Las figuras políticas de Neuquén, en su mayoría, no se crearon una cuenta o la abrieron hace un tiempo y la tienen juntando polvo digital. Especialistas en comunicación política aseguraron que es recomendable asumir ese desafío y muy útil para quienes se animen, mientras que quienes usan esa plataforma temen no reconocer la delgada línea entre la vanguardia y el ridículo.

TikTok nació en el 2016 y en poco tiempo logró un crecimiento exponencial. En 2020 con el inicio de la pandemia, explotó su uso en Argentina por contenidos innovadores y divertidos para jóvenes de entre 18 y 25 años. Funciona con videos breves, mayoritariamente divertidos o inéditos, que ofrecen funcionalidades para comentar, reaccionar o compartirlos.

Desde el año pasado los políticos argentinos han optado por tirarse a la pileta y llegar a ese público, una tarea difícil cuando se sienten cómodos en otras redes sociales como Facebook, Twitter y hace un poco menos, Instagram. Las diferencias sustanciales son el tipo de contenido y la audiencia.

El especialista en Comunicación Política y Redes Sociales, Ignacio Muruaga, aseguró que las ventajas de TikTok son muchísimas, “es muy fácil viralizarte y eso sirve para posicionamiento público”, mencionó. Señaló que adentrarse en el mundo de TikTok no es fácil, “es un desafío ya que muchas veces no todos saben encararlo de la forma correcta”.

Muruaga explicó que TikTok es una red que tiene un algoritmo eficiente ya que detecta muy rápidamente que es lo que te gusta y te alimenta con eso. Indicó que en ese sentido “es muy útil para los políticos que saben usarlo”.

En Neuquén la mayoría de los políticos eligen quedarse en las plataformas de confianza, como Facebook y Twitter. El gobernador Omar Gutiérrez no tiene cuenta en TikTok, el intendente Mariano Gaido lo intentó en 2021 pero nunca más subió videos, y el vicegobernador Marcos Koopmann tiene una cuenta fantasma, existe, pero nunca se mostró al público.

Dato 54,6 % de las personas con acceso a internet tiene cuenta a Tik Tok, según los últimos datos conocidos en el país.

Entre los que se animan a esta plataforma están el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco; el diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa; el candidato a presidente por Libres del Sur, Jesús Escobar y; la legisladora de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, quien tiene la mayor cantidad de seguidores.

“Cuando uno se esfuerza mucho en querer crear un contenido específico para TikTok tiene que tener cuidado de no hacer el ridículo porque la plataforma se presta también para ese tipo de contenido”, comentó la legisladora Esteves y agregó que “me parece que si no hacemos el ridículo todas las vías de comunicación son buenísimas”.

La diputada mencionó que como recién empieza solo sube contenido, no ha explotado al máximo todas las herramientas que tiene la plataforma, “pero sí me tomo el tiempo de contestar y generar interacción con los seguidores, hacer videos respondiendo o comentando«.

Esteves informó que sube videos “para que todos sepan de que estamos hablando y que estamos debatiendo, y mostrar la postura de cosas que son importantes”. La legisladora contó que cuando empezó a investigar que tipos de videos le gustaba a su público, se dio cuenta que los debates en la legislatura o intervenciones vinculadas con cuestiones económicas son las más virales.

Una delgada línea

En cuanto a hacer el ridículo, el especialista en comunicación indicó que surge de un mal diagnóstico de uso de la red. “Si te dicen que lo que funciona en TikTok son los bailes virales es alguien que no tiene ni idea de cómo funciona TikTok”, aseguró Muruaga.

La opción por ahora es sólo ingresar y mostrarse sin generar contenido atractivo.

“Tenés muchos nichos dando vuelta entonces lo que tenes que hacer es encontrar el formato que mejor te funciona”, destacó el especialista.

Muruaga afirmó que aventurarse en TikTok es un desafío “que muchas veces no todos lo saben encarar de la forma correcta porque es una (red social) con un formato distinto”, pero muy recomendable. “Puede ser lo que mejor te rinda en términos de fuerza, energía y recursos”, indicó para finalizar.

En la zona de confort

El uso de Facebook y Twitter por parte de los políticos tiene como objetivos comunicar e informar, con el mayor contenido de información en forma de texto para así llegar a la mayoría de los usuarios de estas plataformas que tienen más de 35 años.

“Twitter es la red social en la que se está configurando la agenda política, todo lo que se discute al nivel agenda pública en el país o incluso en las agendas locales pasa por Twitter”, aseguró el especialista en comunicación política, Ignacio Muruaga.

Facebook tiene la característica de continuar como una de las redes más masivas y con más usuarios, por esto, es donde los políticos tienen más seguidores y donde apuestan con la mayoría de sus contenidos.

“Hay un componente etario que es notable de mayores de 30 35 años, entonces esa masividad también es atractiva y podes construir audiencias bastante grandes”, mencionó Muruaga.

El gobernador Omar Gutiérrez lidera la lista de seguidores con 121 mil en Facebook y 55 mil en Twitter. Como la mayoría, tuitea sobre la agenda pública en la que participa como gobernador.

El intendente Mariano Gaido sigue en la lista con 19 mil seguidores en Facebook y 7.887 en Twitter. Con la misma impronta realiza la misma actividad que Gutiérrez, y además comparte cada semana su foto con el equipo de gabinete.

Por último, el vicegobernador Marcos Koopmann cuenta con 9.100 seguidores en Facebook y 5.827 en Twitter, y en la misma línea de sus pares muestra sus recorridos diarios de la agenda política.