Por decreto: Rolando Figueroa amplía las funciones del IJAN para regular el juego online en Neuquén

Un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa actualizó las facultades del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y extendió su poder regulatorio sobre las plataformas de juego online que operan en la provincia.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial el último viernes, para modificar el artículo N°2 del decreto reglamentario de la ley 2751 que creó al organismo.

Un marco normativo «actualizado» para el IJAN en Neuquén

Entre los argumentos, se mencionó la necesidad de «actualizar el marco normativo vigente» a partir de las «transformaciones sustanciales en el entorno tecnológico, comercial y regulatorio de las actividades vinculadas al juego de azar».

La modificación tiene «como finalidad actualizar y ampliar las funciones reglamentarias» del IJAN, en consonancia «con el marco legal vigente y con los cambios operativos, tecnológicos y sociales que afectan al sector del juego».

También se destacó la importancia de dotar al organismo de herramientas «precisas y explícitas», que le permitan «ejercer plenamente su poder de policía sobre todas las modalidades de explotación del juego de azar», abarcando a aquellas «que se desarrollan a través de plataformas digitales, apuestas online o tecnologías emergentes».

Según precisó el Ejecutivo, la nueva redacción «consolida una enumeración clara y sistemática de las atribuciones del instituto, sin restringir su capacidad operativa ni su facultad de dictar normas e impartir instrucciones técnicas y administrativas».

De esta manera, el IJAN fue facultado para «autorizar, regular, organizar, administrar, explotar, fiscalizar y controlar todas aquellas actividades inherentes a los juegos de azar, incluyendo los juegos de azar online, en todas sus modalidades, las apuestas deportivas, tanto presenciales como online, y cualquier plataforma, sistema digital o soporte tecnológico destinado a la captación, procesamiento u operación de apuestas».

«Para ello, podrá dictar las normas técnicas, operativas, fiscales y de control aplicables, aprobará los reglamentos específicos, y ejercerá el poder de policía sobre dichas modalidades», se añadió en el decreto 37/26 difundido la semana pasada.

La explicación del organismo: el poder de policía «ya estaba»

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el IJAN aclararon que el poder de policía “ya era aplicado” por la entidad, con el objetivo de controlar aquellas plataformas lanzadas y operadas por medio de concesiones otorgadas en el territorio provincial.

«La facultad ya estaba, lo que hace esta modificación es dejarla en claro también de manera formal», agregaron fuentes oficiales.

Respecto a las concesiones, voceros del organismo mencionaron que las mismas también pueden funcionar de manera online, ya que fueron otorgadas para desarrollar una actividad en particular, en este caso los juegos de casino, más allá del espacio o el formato para el que fueron ideadas originalmente.

En Neuquén capital existen dos plataformas operadas por un casino instalado en el oeste de la ciudad. También hay sitios similares en el interior de la provincia, aunque con un grado menor de difusión.