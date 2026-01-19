Baja en el gabinete de Rolando Figueroa: renunció el subsecretario de Ingresos Públicos

El subsecretario de Ingresos Públicos de Neuquén, Juan Martín Insua, renunció este mes por «motivos personales» y deja la administración pública tras 15 años. El gobernador Rolando Figueroa suma un cargo vacante en el gabinete sobre el que ya realizó cambios en diciembre pasado.

Ingresos Públicos es un área que depende del ministerio de Economía que conduce Guillermo Koenig. Está bajo la órbita de la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, quien quedará a cargo hasta que se designe un reemplazo.

Esta subsecretaría interviene en la percepción y distribución de las rentas de la provincia, es decir, regalías, ingresos de impuestos y coparticipación, y dependen de ella Rentas, Catastro y Estadística y Censos. Además, integra el Tribunal de Tasaciones y el Tribunal Fiscal de la provincia.

Quién es Juan Martín Insua

Juan Martín Insua se desempeñaba como subsecretario de Ingresos Públicos desde diciembre de 2023, con el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.

Su puesto anterior había sido el de director de Rentas, en el que permaneció durante los ocho años de gobierno de Omar Gutiérrez. Entre 2011 y 2015 fue director provincial de Recupero Financiero del IPVU.

Insua es oriundo de San Martín de los Andes y allí inició su carrera en el ámbito público: fue secretario de Economía y Hacienda de ese municipio entre 2007 y 2011.

Si bien hay versiones sobre un pedido de renuncia, el ahora exfuncionario dijo a Diario RÍO NEGRO que su apartamiento fue por «motivos personales» y anticipó que se dedicará a la actividad privada como consultor y asesor de temas impositivos y financieros.