Por el caso Mandagaray quedó constituida la Comisión Acusadora en la Legislatura de Río Negro

La Comisión de la Sala Acusadora de la Legislatura de Río Negro se reunió este miércoles, definió sus autoridades y, tal como establece la Ley 4340, pedirá a Elsa Adriana Fabi que ratifique la denuncia para que se investigue y someta a juicio político a cuatro de los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Fabi es la madre del oficial de la Policía de Río Negro Gabriel Emanuel Mandagaray, fallecido en abril de 2021 durante una capacitación del Cuerpo de Operaciones Especial y Rescate (Coer) y denunció a los jueces por «mal desempeño» y «abuso de autoridad» en el tratamiento de la causa penal vinculada a la muerte de su hijo.

Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas en revisión, pero señaló que «a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario». Agregó que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente y que esas decisiones «han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad».

La presentación es contra los jueces Cecilia Criado, Sergio Ceci, Ricardo Apcarián y Liliana Piccinini, que intervinieron en la instancia final en el expediente judicial y decidieron devolver la causa -en la que fueron condenados cuatro policías- para una tercera revisión por parte del Tribunal de Impugnación. Excluyeron a Sergio Barotto porque no firmó la última decisión.

Durante una breve reunión, la comisión eligió a sus autoridades. Facundo López (JSRN) nominó a Lucas Pica (JSRN), como presidente; Silvia Morales (JSRN), como vicepresidenta; y Ariel Bernatene (UCR), como secretario; que fue apoyado por el resto de los parlamentarios. Además de López la quinta integrante es Gabriela Picotti (PRO).

Pica agradeció «la responsabilidad» y «la confianza», y recordó que tal como establece la ley «se debe pedir a la denunciante que ratifique la denuncia». Una vez cumplido ese trámite «nos volvemos a constituir para diagramar la forma de trabajo».

Del encuentro participó Luciano Delgado Sempé (VcT) quien recordó que su bloque no integra la comisión, «respetamos esa decisión», pero pidió que sean notificados de todas las actuaciones de la comisión. «Puede venir cuando quiera, todo va a ser público» le respondió Pica.