Porteros, el sector con mayor crecimiento y precarización en Río Negro

El personal de servicio de apoyo, más conocido como porteros de escuelas, es el sector que más incorporaciones tuvo en Río Negro en los últimos dos años y hoy suman 5.034 agentes, aunque no todos están activos, de los cuáles el 44% tiene una situación irregular de contratación.

La cifra final daría una proporción un portero cada 39 alumnos de escuelas públicas rionegrinas de todos los niveles. Pero no todo es lineal porque en las planillas oficiales no figura la cantidad de bajas por licencias médicas, los que no pueden realizar ciertas tareas y tienen reducción de carga, entre otros casos. Por eso, son reiterados los pedidos de más porteros para cubrir las “vacantes reales”.

Desde hace varios años los porteros tienen un manual de misiones y funciones; tareas diferenciadas y categorizadas de manera diferente, lograron tener su día no laboral el 11 de Agosto, que rige desde 2009; reconocimiento de movilidad desde 2018 (aunque aseguran que nunca se pagó); se reglamentaron sus vacaciones en 2019; entre otros beneficios, pero sigue siendo el sector más postergado.

La gobernadora Arabela Carreras admite esta situación y dijo estar puntualmente en tema para modificar la condición de los 300 porteros que tienen contratos por horas cátedras, algo totalmente irregular porque esa modalidad contractual es para el personal docente. Una vez que se regularicen estos casos, se sumarán al plantel que puede acceder a la planta permanente anunciada.

El Gobierno señala que la demora en enviar el proyecto de pase a planta permanente a la Legislatura es casualmente la situación de los porteros.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, dijo a diario RÍO NEGRO que hay un compromiso de regularizar a los porteros con horas cátedra y la ley de pase a planta. “El problema está que sin el primero, no podemos aceptar el segundo, y ese compromiso se cerró en diciembre de 2022 (regularizar) y el pase a planta en marzo de 2023 para ser aplicado en abril. Nada pasa aún”.

“Hay compañeros que llevan 2 años con contrato por horas cátedra, pero también hay quienes tienen 5 o 6 años con esta modalidad. Es preocupante, cada año les piden renovar documentación como el preocupacional y eso cuesta mucho dinero”, dijo a diario RÍO NEGRO Selva Sánchez, delegada del personal de servicio de apoyo de ATE.

El personal de servicio de apoyo debería estar incluido entre la nómina de agentes de la Ley 1844. Los que tienen contratos por horas cátedra deben pasar primero a esta condición y luego podrán acceder a la planta permanente.

Pero en la Ley 1844 también hay contratados. Se trata de los agentes que la Provincia incluye como “suplentes”, según la nómina de personal que publica oficialmente el Ministerio de Economía de la Provincia. En este caso el incremento en cantidad de contratados es abismal. En febrero de 2021, cuando se retomaban las clases presenciales después de la pandemia, había 135 porteros suplentes y en el mismo mes de 2023 suman 1.548, equivale a un aumento de 1046%.

Dato 7 agentes de servicio de apoyo debe tener como mínimo cada establecimiento educativo, repartido en tareas y turnos.

El mayor salto de contratados suplentes se dio en abril de 2021 cuando pasó de 151 a 918 porteros bajo esa modalidad. Luego, en agosto otro incremento, ingresaron unos 300 porteros con estos contratos y en septiembre 200 más.

En tanto, la cantidad de porteros titulares bajó un 7,7% de los 3.780 de 2021 a 3.486 agentes este año. Esto se debe mayoritariamente a jubilaciones.

Sumando ambas condiciones contractuales, en 2021 había 3.915 porteros y este año 5.034 agentes, un 28,5% más. Esa nómina representaría 1 portero cada 39 alumnos. En 2011, la proporción se alejaba bastante del objetivo y había 1 cada 120 estudiantes, según denunció por aquellos años el entonces ministro de Educación Marcelo Mango.

Hay un faltante de personal importante, no se cubren las vacantes reales. Hay edificios más grandes y con mucha matrícula”. Selva Sánchez, delegada del personal de servicio de apoyo de ATE.

El incremento de la cantidad de porteros no se vincula directamente a la creación de más escuelas durante la gestión de Arabela Carreras, que fueron escasas, pero de algún modo se sumaron necesidades después del encierro de la pandemia, sobre todo con la reapertura de las escuelas el 3 de marzo de 2021 cuando todavía había estrictas medidas de higiene, limpieza y distanciamiento para evitar contagios de covid-19.

También, hay edificios con otras dimensiones, mayor superficie y espacios, señaló la delegada del personal de servicio de apoyo de ATE.

Sánchez indicó que según el manual que rige para el personal de apoyo, debe haber 7 porteros en cada establecimiento, dividido en turnos. “Pero ese es el mínimo, hay excepciones cuando hay más matrícula y más superficie, y también hay casos particulares que hay que contemplar”.

Otras demandas laborales del personal de apoyo

Si bien el pase a planta permanente es prioridad, hay otras demandas que el sector de personal de apoyo tiene en carpeta.

A los porteros que tienen horas cátedra se les realiza un nuevo expediente cada año, lo que implica el pedido de documentación y el examen preocupacional, que cuesta unos 20.000 pesos, a cargo del portero.

“Las recategorizaciones son otro tema importante, hace años que están paradas. Sabemos que hay cuatro expedientes con unos 190 porteros en cada uno próximos a efectivizar”, señaló Selva Sánchez, delegada del personal de servicio de apoyo de ATE.

Explicó que la categoría está atada a la antigüedad y en muchos casos se debe acreditar capacitaciones, que el Gobierno tuvo frenadas un tiempo y recién ahora se reactivaron.

Sánchez agregó que la movilidad, un concepto que se reconoció en 2018, “nunca se pagó” y este adicional beneficia a los porteros de escuelas rurales y distantes.

La necesidad de contemplar situaciones particulares que no rigen con los estándares de cantidad de porteros por escuela, es otro punto que Sánchez suma. Según indicó hay tareas diferenciales en las escuelas especiales; en las nocturnas de nivel medio se suma la tarea de los maternales para hijos de las alumnas; y ahora se evalúa sumar comedores en los institutos docentes.