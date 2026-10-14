Inversiones seguras: el potencial agroindustrial que impulsa a Conesa en su 157 aniversario

“El proyecto central de nuestra gestión se define como un Plan de desarrollo agroindustrial, energético y sostenible”, afirma el intendente Héctor “Tata” Leineker, al hacer una fotografía de Conesa hoy, el día de su aniversario 157, y sus perspectivas de desarrollo.





“Frente a un contexto económico regional y nacional complejo y globalmente necesitado y demandante de alimentos y agua, Conesa se posiciona como un destino ideal para inversiones seguras. Las oportunidades concretas se estructuran en torno a la agricultura y horticultura intensiva, con amplias extensiones de tierra aptas para cultivos de alto rendimiento y acceso directo a agua de riego; el agregado de valor agroindustrial, mediante incentivos para la instalación de plantas de empaque, cámaras de frío; y el complejo foresto-industrial y ganadero, que trabaja en sinergia directa con el Centro Foresto Industrial y el Frigorífico local, facilitando la cadena logística ganadera”.





Por ello, el perfil local bien podría definirse como productiva casi en su totalidad. “Nuestra comunidad posee una fuerte identidad productiva, forjada a partir del esfuerzo diario de su gente en las actividades del sector primario, donde predominan la ganadería, la agricultura, la fruticultura, la horticultura y la actividad forestal. Si bien la base económica está firmemente consolidada en el sector agropecuario, registramos una creciente demanda en las actividades de servicios, el comercio local y en iniciativas fuertemente vinculadas al agregado de valor en origen”, acota.

La actividad ganadera es decisiva en la economía local conesina.



Y reafirma: “Las políticas públicas locales han sido legitimadas democráticamente mediante mesas de diálogo con los sectores productivos, talleres de validación, consultas públicas y una fuerte articulación institucional. El acompañamiento económico y técnico sostenido a los clubes deportivos, comunidades religiosas, instituciones públicas y privadas, y comisiones vecinales ha permitido que el ejido urbano crezca en infraestructura en función de las prioridades reales de los propios habitantes”.

En este punto, Leineker subraya que “la obra pública ha sido y es utilizada estratégicamente como el motor de la dignidad urbana y desarrollo local”.

“Hasta en lo deportivo se evidencia que los logros no son producto de la casualidad sino la consecuencia directa de un Estado presente que planifica, invierte y ofrece oportunidades de superación a toda su comunidad”.