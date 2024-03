Precio de la energía y ganancias, las definiciones de Figueroa y Weretilneck en la cumbre de Puerto Madryn

La cumbre de gobernadores patagónicos realizada este jueves en Puerto Madryn dejó varias definiciones en la política regional, en un contexto adverso planteado por la quita de fondos de Nación a las provincias. Los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck repasaron varios temas durante la conferencia que compartieron con sus pares Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), además del anfitrión Ignacio Torres (Chubut). Energía y ganancias, fueron algunos de los tópicos abordados.

Los mandatarios contestaron preguntas de periodistas de todo el país en una rueda de prensa. Durante el uso de la palabra, el gobernador de Neuquén fue consultado sobre la posible creación de una empresa patagónica de energía que les otorgue independencia de Nación. El funcionario respondió resaltando la necesidad de respetar a las empresas provinciales que ya existen y adelantó que los esfuerzos están focalizados principalmente en «ver que los recursos giren en la patagonia, pero que los costos los podamos disminuir, porque la energía que producimos siempre vuelve más cara».

«Queremos ver de qué manera podemos mejorar esa oferta para nuestra gente», dijo Figueroa, desterrando por el momento la idea de que las provincias del sur creen una entidad propia en conjunto.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut dijo en la misma instancia de la charla que el conjunto de gobiernos locales está «pensando en un mercado patagónico público y privado para ser el motor energético del país, pero produciendo energía a un mejor precio». Para lograr esto, recordó la voluntad gubernamental de que las represas tengan concesiones vinculantes, algo que ya se planteó a Nación.

A su turno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el trabajo conjunto con sus pares patagónicos y explicó que, sin «ánimos separatistas», el objetivo de la región es hacer entender a Nación que «no hay Argentina sin Patagonia».

Sostuvo que desde esa zona del país, «mandamos todos los hidrocarburos para que funcione la industria» y se genera «gran parte de la energía» que abaste a las demás provincias, a partir de las distintas represas hidroeléctricas.

El mandatario rionegrino argumentó la postura de unidad patagónica para «ser respetados y que no nos echen la culpa de cosas que no son».

Fue en ese momento que mencionó «una estafa mediática» a nivel nacional, a partir de la cual «nos quieren hacer responsables a las provincias de cosas que no somos y no hemos hecho«. Y enumeró: «Se nos acusa de ser despilfarradores, de gastar más y de todos los males que tiene el país».

«No generamos deuda, no generamos déficit, no emitimos moneda y garantizamos todos los servicios» sumó el exsenador, quien consideró que, con esos datos, «no pueden estafar mediáticamente a los argentinos diciendo que las provincias argentinas somos responsables de la situación actual del gobierno central«.

Más tarde, ante la consulta de un periodista, se mostró en desacuerdo con el regreso del impuesto a las Ganancias que pretende el gobierno de Javier Milei y que serviría para compensar la merma de la coparticipación. «

«Ninguno esta de acuerdo en que se vuelva a castigar a los trabajadores con el pago del impuesto a las ganancias», dijo y adelantó que se buscará junto a los legisladores nacionales de la Patagonia «la mejor manera» para conseguir recursos, sin que eso implique la vuelta del tributo.