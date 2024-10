Presentismo en Neuquén: el 80% del plantel docente cobró el adicional

El 80% del plantel docente de la provincia de Neuquén cobró el primer adicional por presentismo. De acuerdo a los datos brindados por el ministerio de Educación, en función de los cargos testigos, un maestro o maestra de grado percibió alrededor de $141.600,29 extra y un director o directora $333.453,07.

El plus se aprobó por ley, en un brevísimo debate que se desarrolló en junio pasado, previo a las vacaciones de invierno, y derivó en un conflicto con el sindicato ATEN.

El adicional será liquidado con una periodicidad trimestral, con los haberes mensuales de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año e impactará en el aguinaldo.

Se paga a docentes cuyas inasistencias no superen las tres trimestrales, con un límite de dos mensuales, debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias. La ley no prevé descuentos a quienes no cumplan con el requisito.

El plus es del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra mensual.

En esta oportunidad lo recibieron 22.974 docentes y significó para la provincia una erogación de 7.600 millones de pesos.

«Una batería de medidas»

¿Se puede sostener que el 80% de docentes asistió únicamente porque existía el incentivo económico?, ¿o realmente la concurrencia siempre fue alta?

La ministra Soledad Martínez señaló que «la media del ausentismo en educación ha estado en los últimos años -al menos- en el orden del 27 al 25%».

«En relación a tu afirmación de la abrumadora mayoría que lo cobró, siempre supimos o estimamos que sería superior al 70% puesto que partimos de esa media referida que da cuenta de ciertamente una gran mayoría de docentes asisten y cumplen. En mi lectura no es correcto establecer una relación lineal entre la ley y la mejora de los indicadores. La variación interanual es de un 23% menos de ausentismo, lo que nos deja hoy en un 19%», planteó.

Planteó que la mejora en las cifras se debe a una «batería de medidas», y que la ley «es una». Agregó: «los cambios en el área de salud ocupacional, la recuperación de las juntas médicas, las investigaciones en curso por los desvios estadísticos, los sumarios por adulteraciones de certificados».

En cuanto a si es posible establecer una variación respecto del trimestre anterior, la funcionaria remarcó: «esperamos hacer una mejor lectura el próximo, en dónde históricamente hay un aumento del ausentismo por la época del año, puesto que este primero estuvo atravesado por el receso y las medidas que han incidido en su liquidacion».

Durante el debate legislativo nunca se expusieron los números de ausentismo, ni tampoco fue invitada la ministra al plenario de comisiones.

ATEN mantuvo una medida de fuerza durante ocho semanas y la levantó luego de presentar una acción para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declare inconstitucional la ley. Pidió, además, que se dictara una medida cautelar que la frene momentáneamente.

El TSJ admitió tratar el caso, pese a que el dictamen del fiscal José Gerez recomendaba lo contrario, y desde entonces no ha habido avances en el trámite.