Presupuesto 2024, qué sucede ante el balotaje

Las elecciones del 22 de agosto dejaron un panorama incierto hasta el 19 de noviembre donde, finalmente, se elegirá al futuro presidente de la Nación: Serio Massa, por Unión por la Patria, o Javier Milei, por La Libertad Avanza. Sin embargo, aún quedan decisiones importantes por tomar que se ven dilatadas ante el escenario de balotaje, entre ellas el Presupuesto 2023.

Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se debatió la separata enviada por el Ministerio de Economía sobre las exenciones impositivas a empresas que representan 4.8 puntos del PBI. Y, además, se definió que el proyecto de Presupuesto para el 2024 se tratará después del balotaje, según informó el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

«Ayer en la en la Comisión hablamos claramente que no tiene sentido que consideremos el proyecto de Presupuesto hasta que no se defina el escenario electoral. El presupuesto que hemos preparado, la separata y todo esto que estamos discutiendo, tiene que ver con una idea de país. Si el que gana quiere hacer exactamente lo contrario, ese presupuesto no le sirve», explicó.

Sostuvo que el tratamiento «debe hacerse luego de definir la segunda vuelta», cuando los argentinos y argentinas sepan quién será el próximo presidente: «Si se eliminan los subsidios al transporte tenés un país diferente, si se privatiza todo el sector público tenés un país diferente. Cada una de esas cosas en el presupuesto está reflejada. Si se eliminan todos los ministerios que se van a eliminar, el país es diferente».

Heller señaló que, al menos que las autoridades de la Cámara insistan para que el proyecto se apruebe de todas formas, «lo más razonable» sería discutirlo luego del 19 de noviembre. En cuanto a si el bloque del Frente de Todos acompañaría un Presupuesto que contemple las políticas de Milei, aseguró que «claramente no».

«¿Cómo nosotros podríamos acompañar un proyecto de Presupuesto que apunte a dejar desprotegido a las regiones, a los servicios, a la inmensa mayoría de la gente que justamente tiene necesidades que son cubiertas a través del presupuesto? Eso sería actuar de una manera absolutamente irresponsable. Nosotros daremos batalla por nuestras ideas y por nuestros criterios», manifistó el presidente de la Comisión.

De todas maneras, Heller es optimista sobre una posible presidencia de Sergio Massa y el devenir económico del país: «Agregale, a la Argentina del 2023, 21000 millones de exportaciones que no se pudieron hacer y los ingresos fiscales que esas exportaciones hubieran generado y hubiéramos tenido un muy buen año. En la Argentina se han venido haciendo un montón de cosas de fondo, estructurales, que han desarrollado capacidades productivas, todo lo que se ha hecho en en materia energética, por ejemplo».

Escuchá al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, en RÍO NEGRO RADIO:

