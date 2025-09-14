Presupuesto 2026: Javier Milei prepara un mensaje con déficit cero en medio de la campaña por las elecciones 2025

El presidente Javier Milei presentará este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 en una cadena nacional a las 21, grabada horas antes en el Salón Blanco de Casa Rosada. Será el primer mensaje de peso luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires, y apunta a «setear» expectativas hacia adelante: tanto para la gestión económica inmediata como para el rumbo que imagina en caso de continuidad.

El discurso, que se extenderá alrededor de 20 minutos, pondrá el foco en la política fiscal y en la decisión de sostener el déficit cero como eje central. Según fuentes de Olivos, el Presupuesto será presentado «bajo el formato de déficit cero», en línea con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, que exige un superávit primario del 2,2% para 2026 y equilibrio financiero tras el pago de intereses de deuda, informó el medio Infobae.

El énfasis estará en la austeridad del gasto, la negativa a recurrir a la emisión monetaria y la ratificación de que el esfuerzo social para alcanzar el superávit «es la base del cambio».

El anuncio llega en plena campaña, a menos de seis semanas de las elecciones nacionales. En el oficialismo reconocen que Milei buscará transmitir al electorado que «los frutos del ajuste» llegarán más adelante, pese a las dificultades coyunturales.

La comunicación se inserta, además, en la estrategia de La Libertad Avanza, que ya lanzó sus primeros spots apelando a la paciencia de la sociedad frente al ajuste fiscal.

Congreso hostil y gobernadores en tensión

A diferencia de lo que ocurrió en 2024 con la Ley Bases, los asesores le recomendaron al Presidente no enviar el Presupuesto al Congreso en un clima de confrontación legislativa. En los próximos días, ambas cámaras debatirán iniciativas opositoras que desafían directamente al Gobierno: la insistencia en los vetos a las universidades y al hospital Garrahan en Diputados, y la ley de ATN en el Senado.

En ese contexto, la relación con los gobernadores también aparece en tensión. La Casa Rosada descartó de plano una compensación universal a las provincias y solo evalúa facilidades puntuales para aliados electorales como Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, fue instruido para recomponer vínculos y tender puentes con sectores hoy distantes.

Señales al FMI y a la oposición

Los últimos datos fiscales alimentan la incertidumbre. Tras varios meses de superávit, julio y agosto cerraron con déficit, según la consultora LCG, y el INDEC dará a conocer cifras oficiales este jueves. Pese a ello, Milei insistirá en que el rumbo no se modifica y que el equilibrio fiscal es “innegociable”.

Sin margen de negociación amplia con la oposición y con un frente social tensionado por la recesión, el mensaje de este lunes tendrá un doble objetivo: tranquilizar al Fondo Monetario y a los mercados, y reforzar su perfil de austeridad frente a la ciudadanía.