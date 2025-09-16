Presupuesto 2026: la Universidad del Comahue recibirá casi $25.000 millones menos de lo estimado

El presupuesto 2026 que anoche presentó por cadena nacional el presidente Javier Milei le asignó a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) casi $25.000 millones menos de lo que había pedido la casa de altos de estudios originalmente.

La diferencia se desprende de uno los anexos de la ley de leyes, que para todo el sistema de educación superior prevé recursos por 4,8 billones de pesos, bastante por debajo de los 7 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solo para este 2025.

Las cifras surgen en un momento crítico para la relación entre el Gobierno y las universidades, ya que este miércoles la Cámara de Diputados deberá tratar el veto presidencial a la ley de financiamiento para el sector.

Cuánto le enviará el gobierno de Javier Milei a la Universidad del Comahue en 2026

Siguiendo lo proyectado por el Gobierno, el año que viene la UNCo recibirá $94.220 millones, de los cuales más de 90.000 millones se destinarán al concepto de educación y cultura.

El monto contrasta con lo que la universidad había solicitado ante el CIN. Según su vicerrector, Fernando Osovnikar, esa estimación ascendía para el año próximo a casi $118.000 millones.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, indicó que la proyección ahora descartada se había elaborado «solo para el funcionamiento de la universidad», sin contar «obras menores» que elevaban el presupuesto hasta los $171.000 millones.

Osovnikar encuadró el presupuesto en la compleja situación económica que atraviesa la institución, cuya conformación tiene la particularidad de repartirse en un amplio escenario geográfico, entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

«Todo esto en un contexto de pérdida de poder adquisitivo»

Mencionó que el presupuesto para el año que viene es incluso menor a lo que ya se había pedido desde la UNCo para funcionar este 2025, sin contar el proceso inflacionario que hubo en medio.

«Todo esto en un contexto donde tenemos una perdida de poder adquisitivo del personal docente y no docente que ronda el 40% desde diciembre de 2023», cuestionó el vicerrector.

De acuerdo a Osovnikar, alrededor de 100 docentes dejaron puestos bacantes en las distintas facultades, producto de los bajos ingresos y el efecto corrosivo de la inflación sobre ellos.

Sobre el final, pidió el acompañamiento de la sociedad y de los legisladores de la región que este miércoles tratarán el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La norma, entre otras cosas, aumenta las partidas para funcionamiento, pago de salarios y programas de becas.

La sesión en Diputados será acompañara por una marcha universitaria federal. En Neuquén capital, la convocatoria es a las 17, en el playón de la sede central de la UNCo y con acompañamiento institucional de sus autoridades.