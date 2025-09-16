Rolando Figueroa abrió dudas sobre la inflación de Javier Milei en el Presupuesto 2026

El gobernador Rolando Figueroa opinó este martes sobre la cadena nacional que realizó ayer el presidente Javier Milei para presentar el Presupuesto 2026 y evaluó como «un poco dificultosos» algunos de los indicadores que planteó para el año que viene. El proyecto ubicó la inflación anual en un 10,1% con un tipo de cambio que cerraría en 1.423 pesos.

Figueroa se refirió a los anuncios del presidente este martes durante la inauguración de la calle Racedo junto al intendente Mariano Gaido.

«Está muy bien que el presidente presente el presupuesto. Hace varios años que no se gobierna la República Argentina con presupuesto, así que me parece un paso adelante», planteó. Sin embargo, analizó que «hay algunos indicadores que quizá a la distancia se tornan un poco dificultosos para poder lograrlos». «Hay muchas variables que hay que ver si se cumplen», agregó Figueroa, quien aclaró que será «muy respetuoso de las consideraciones que ha hecho el equipo nacional».

Adelantó que el Presupuesto 2026 de Neuquén se presentará el 30 de octubre y que se construirá en función de los parámetros establecidos por la Nación. «Lo estamos armando con la integración de muchos intendentes que nos están planteando cuáles son las obras que se necesitan», aclaró.

El presupuesto presentado por Milei proyecta una inflación del 10,1% anual, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar que finalizará el año que viene a $1.423. Para diciembre de este 2025, el proyecto oficial lo ubicó en 1.325 pesos.

El tipo de cambio es una de las variables que toma Neuquén para calcular sus regalías hidrocarburíferas, junto con las proyecciones de producción de gas y petróleo y una estimación de su precio.

Figueroa ratificó también que el 27 de octubre «vamos a estar reuniendo a los gremios» para negociar la pauta salarial del 2026. «Ha resultado muy beneficioso para la población poder tener un acuerdo salarial por parte del Estado en forma anticipada. Eso nos permitió comenzar las clases este año en tiempo y forma», sostuvo.