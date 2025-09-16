Las repercusiones del Presupuesto 2026 tras la presentación de Javier Milei en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso al finalizar el año legislativo. Destacó el equilibrio fiscal como la base del proyecto económico de su gestión. Las repercusiones surgieron en el ambiente político. Esto fue lo que dijeron algunos de los referentes.

Si del entorno político de Javier Milei hablamos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en manifestar su acompañamiento: «el Presupuesto que presentó el presidente Javier Milei es el proyecto de un país que quiere crecer. Sabemos que este tiempo fue duro. El esfuerzo se siente todos los días: equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica«.

Y agregó que la libertad necesita «reformas que el Congreso debe aprobar».

Otro que emitió su opinión fue el candidato a diputado nacional José Luis Espert:

EL ESFUERZO VA A VALER LA PENA 💪🏻 @JMilei https://t.co/TmW1CYTYuL — José Luis Espert (@jlespert) September 16, 2025

Las repercusiones entre gobernadores tras la presentación del Presupuesto 2026

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien estableció un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), respaldó el mensaje presidencial.

Frigerio afirmó que el compromiso de Milei con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la pobreza es «innegociable», pero reconoció que, tras 20 meses de gestión, muchos argentinos aún enfrentan dificultades económicas. Por ello, celebró los aumentos anunciados para jubilados, personas con discapacidad y universidades.

Finalmente, instó a los votantes a «dar vuelta la página definitivamente» y «defender el futuro» en las urnas el 26 de octubre.

Desde Chaco, Leandro Zdero, integrante de la UCR pero afín a LLA, sumó su respaldo: «Hoy el Presidente anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026. Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación”, inició.

«Celebramos los refuerzos de partidas en educación, salud y discapacidad. Valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio y confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos”, concluyó.

En una entrevista con LN+, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó los anuncios del presidente Milei, afirmando que las medidas son «muy insuficientes» para el «desastre» presupuestario del Gobierno.

Kicillof consideró que los cambios son mínimos y expresó sus dudas de que fuesen suficientes para que los jubilados recuperen lo que perdieron. Además, cuestionó el argumento de que tales iniciativas pudiesen poner en riesgo el superávit fiscal, una idea que el presidente había defendido previamente.