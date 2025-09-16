Cómo votarán los diputados de Neuquén el veto a la ley de financiamiento universitario

Este miércoles 17 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario en el contexto de una nueva marcha federal universitaria que se convocó en todo el país en respuesta a esta medida. En Neuquén ya están definidos los cinco votos que harán los representantes de la provincia y se espera una mayoría en favor de la insistencia.

Neuquén tiene dos bancas de Unión por la Patria, una del Movimiento Popular Neuquino, una de La Libertad Avanza y una radical, ahora aliada al gobierno nacional bajo el nombre Liga del Interior.

Cuando se votó la ley original en agosto, fueron tres votos a favor y dos en contra, situación que se volvería a repetir mañana en la sesión especial convocada para las 13.

La ley 27.795 propuso un aumento del presupuesto destinado a las universidades públicas de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación. También le ordenaba al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición del salario de los docentes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Milei argumentó que la norma tenía un costo fiscal superior al billón de pesos. «Incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, lo que genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables», planteó en el decreto 647 que oficializó el veto.

Financiamiento universitario: votos a favor y en contra

En un día marcado por la tercer marcha federal universitaria en lo que va de la gestión de Milei, los diputados tratarán la insistencia de la ley de financiamiento.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, habrá tres diputados que votarán a favor: Tanya Bertoldi y Pablo Todero de Unión por la Patria, y Osvaldo Llancafilo del MPN. Todos habían apoyado la primera sanción en agosto.

Consultados por este diario, los diputados kirchneristas afirmaron que darán quórum para la sesión y que luego darán su voto afirmativo para la insistencia. «Qué duda cabe», ratificó Todero. En tanto Llancafilo también aseguró que repetirá su voto y evaluó que, en la presentación que hizo Milei del Presupuesto 2026 «lo que hizo es reconocer que hay un retraso en muchas de las partidas que veníamos reclamando, entre ellas las de las universidades».

En cambio, Nadia Márquez de La Libertad Avanza y Pablo Cervi de La Liga del Interior defenderán el veto presidencial.

«Voté en contra del proyecto de ley y voy a seguir en la misma línea», dijo Cervi a Diario RÍO NEGRO, quien planteó que el de las universidades es «un tema noble que el kirchnerismo lo está usando para la campaña».