Presupuesto 2026: los pedidos de los Gobernadores previo a su tratamiento en el Congreso

La Casa Rosada y los gobernadores intensifican las negociaciones por el Presupuesto 2026, que se tratará en sesiones extraordinarias. Mandatarios provinciales, entre ellos los de Río Negro y Neuquén, reclaman cambios esenciales para sus economías. El Gobierno, con Luis Caputo y Diego Santilli a la cabeza, busca consensos tras las elecciones y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un punto central de los pedidos provinciales es la autorización para tomar créditos internacionales, sin costo para la administración central. También presionan por modificaciones en las transferencias para las cajas previsionales. El proyecto oficial fijaba un monto de 122.762 millones de pesos, pero con una «letra chica» que limitaba el acceso a provincias con déficit reconocido desde 2021.

Otro reclamo crucial es la continuidad del régimen ampliado de zonas frías para subsidios de gas, implementado en 2021. Su eliminación afectaría a millones de hogares, incluyendo los de la Patagonia. Los gobernadores también buscan mayor coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la reactivación de la obra pública en sus jurisdicciones.

Presupuesto 2026: concesiones del Gobierno Nacional

A pesar de la rigidez inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó algunas concesiones. Una de ellas fue incluir en el proyecto del Presupuesto 2026 el acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre la coparticipación. Esto busca normalizar pagos y saldar una deuda de 274.000 millones de pesos, originada en un fallo de la Corte Suprema.

Otro gesto de Caputo hacia las provincias fue la baja de retenciones al petróleo. Este acuerdo, alcanzado con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, implica modificar el esquema de derechos de exportación para el crudo convencional.

La Casa Rosada evalúa su estrategia legislativa, con Santilli como nuevo ministro del Interior. Se espera que los reclamos de provincias con legisladores propios en el Congreso, como Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén, tengan mayor peso en la mesa de negociación del proyecto.