Presupuesto Nacional 2027: Neuquén lidera la recuperación de fondos y se consolida entre las provincias con mayor suba real

La provincia de Neuquén tiene un índice bajo de coparticipación en relación con el aporte del producto bruto interno (Florencia Salto)

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 elaborado por el Poder Ejecutivo proyecta que las transferencias automáticas a la provincia crecerán un 8,5% en términos reales respecto de 2026. Esta suba representa el segundo incremento más alto de todo el país dentro de las proyecciones oficiales.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA alcanzarán en 2027 los $104.031.500 millones, equivalentes al 7,3% del PIB. El promedio nacional refleja una suba real del 7,5% frente a 2026, aunque con realidades muy dispares entre los distintos distritos.

Neuquén se ubicará entre las provincias con mejor desempeño relativo en materia de transferencias automáticas —básicamente coparticipación y regímenes especiales—, según un informe de la consultora Politikon Chaco que analiza pormenorizadamente el impacto del texto presupuestario sobre los distritos subnacionales.

Un podio federal y superávit fiscal

El informe ubica a Neuquén dentro del grupo de distritos que mostrarán «las mayores alzas» para 2027, con un incremento proyectado del 8,5% real. Ese guarismo la coloca en el podio junto a Tierra del Fuego (8,6%), Chubut (8,5%) y por encima de distritos como Río Negro y Buenos Aires.

Neuquén será el único distrito, junto a Tierra del Fuego y Chubut, que en 2027 superará el nivel real de recursos que recibía en 2023. Mientras el consolidado nacional de transferencias automáticas continuará 0,2% por debajo de aquel año, la provincia registrará una variación positiva del 2,1%.

El crecimiento de los envíos automáticos se apoya en una mejora esperada de la recaudación tributaria nacional, con un impacto directo especialmente favorable sobre el IVA y el impuesto a las Ganancias.

Cajas previsionales y escenario discrecional

A nivel agregado, el Presupuesto 2027 proyecta que el conjunto de provincias y CABA cerrará el año con un superávit primario del 0,20% del PIB. Esta mejora fiscal se sustentará en gran medida en el repunte de la coparticipación y un incremento real de los ingresos subnacionales del 4,0%.

Las transferencias no automáticas y discrecionales seguirán en baja a nivel nacional, estimándose una caída real del 1,8% respecto al cierre de 2026. No obstante, el documento aclara que la apertura de los datos no permite desagregar estas partidas con precisión para determinar su impacto local.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé fondos para financiar los regímenes previsionales provinciales no transferidos, un aspecto clave para Neuquén ya que conserva su propia caja jubilatoria al igual que otras 12 jurisdicciones del país.