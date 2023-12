Prima la incertidumbre en las delegaciones nacionales de Río Negro y Neuquén

Javier Milei deja -por ahora- mucha incertidumbre en la administración pública, no solo para los trabajadores que observan con preocupación su desembarco en la Casa Rosada, ante el temido anuncio de ajuste, sino también para los organismos que no tienen certeza respecto de quiénes seguirán en pie después del domingo en Río Negro y Neuquén.

A la incertidumbre de la continuidad le sigue la puja de diversos sectores en ambas provincias por posicionarse en el esquema de gobierno y llevar a las esferas nacionales sus nombres para conducir delegaciones del futuro gobierno de Milei. Hay más de 200 en juego, por eso la disputa es importante.

Hoy casi todos los ministerios tienen delegaciones y además están PAMI, Anses, AIC, Senasa, INTA, INTI, CNEA, Enacom, Inadi, Radio Nacional, entre otros.

La Libertad Avanza, sin estructura consolidada en el interior del país, quieren retener ese poder pero no tiene dirigentes propios, en caso de que se mantenga la mayoría de las sedes regionales de los organismos nacionales. También tiran de la cuerda los nuevos aliados del PRO y otras fuerzas que se sumaron a la ola libertaria como el caso de Primero Río Negro y el Partido Fe en la provincia que gobernará Alberto Weretilneck a partir del 10 de diciembre.

Debajo de esta discusión, que ni siquiera tiene el número final de funcionarios que se deberán nombrar en la región, están los sindicatos que ya plantearon bandera de lucha ante el ajuste prometido por el riesgo de los puestos de trabajo, principalmente aquellos contratos precarizados que abundan en el Estado.

Una silenciosa puja por 143 cargos en Río Negro

Si decidiera mantener la estructura actual del Estado, Javier Milei y su entorno deberían resolver 143 designaciones para distintos puestos que dependen de Nación en Río Negro.

En el ambiente político todos coinciden en la proyección de un recorte de cargos, pero también se sabe que “la motosierra” no puede arrasar con todo, porque el andamiaje burocrático impone decisiones permanentes en las provincias. De manera que, lugares más, lugares menos, el tablero para completar tendrá un volumen importante. Y eso explica la silenciosa puja que se abrió alrededor de los nombramientos. El equipo que rodea a Milei recibió durante los últimos días listados con nombres de potenciales delegados nacionales en Río Negro, que llegaron desde diferentes sectores.

La Libertad Avanza se propuso recién la semana pasada convertirse en un partido con reconocimiento formal de la Justicia en la provincia. Ese dato refleja fielmente la falta de inserción de sus dirigentes en lugares donde se acumularon durante los últimos años capas de peronismo, radicalismo y macrismo, pero nunca tuvieron representaciones libertarias.

Y “a río revuelto”, ya se sabe quiénes son los que obtienen ganancias. Los “pescadores” ya tiran líneas y así fue como desde el PRO presentaron una nómina con potenciales delegados, varios de ellos con trayectoria en esos cargos durante la gestión nacional de Cambiemos, entre el 2015 y el 2019.

Hay organismos donde los referentes de Patricia Bullrich en la provincia especulan que tendrán preferencia.

La que intenta contener esa avanzada amarilla es la diputada nacional electa, Lorena Villaverde, que la semana pasada estuvo en Buenos Aires para el encuentro de los próximos miembros del Congreso con Milei.

Villaverde también maneja su listado, que ya tiene apuntados varios nombres, pero que todavía aparece incompleto.

La empresaria se muestra activa en sus redes y además de las designaciones de delegados, también busca erigirse como el nexo válido entre Nación y el futuro gobierno provincial.

Ese merodeo incomoda al gobernador electo, Alberto Weretilneck, que no casualmente aclaró la semana pasada en una entrevista con Río Negro Radio que el encuentro de los próximos días con el nuevo ministro del Interior, Guillermo Francos, había sido gestionado por él, mucho antes que Villaverde informara públicamente sobre su rol en esa vinculación.

Y dentro de esa carrera para acumular peso político a partir de los cargos en organismos nacionales, hay quienes suman al presidente de Primero Río Negro, Ariel Rivero.

Rivero viajó a Buenos Aires días atrás, buscando hacer valer el acompañamiento de primera hora a Milei. Se reunió con dirigentes nacionales de La Libertad Avanza, además de su contacto permanente con el exsenador Miguel Pichetto, que aparece por estas horas con chances de presidir la Cámara de Diputados.

La identificación con el nuevo oficialismo nacional se ratificó en el cierre de la semana pasada, cuando dijo luego de una reunión de legisladores y concejales electos que “la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación garantiza el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos cuando decidimos conformar nuestro partido y ahora debemos apuntar firmemente a acompañar su camino”.

Desde su entorno aseguran que las expectativas del excandidato a gobernador no están centradas en los cargos nacionales dentro de Río Negro, sino en el crecimiento de su partido, potenciándolo como la voz del proyecto nacional de Milei en la Legislatura y en los deliberantes locales.

Los que se van, entre el balance y la despedida

Mientras esa danza de nombres se mantiene con fuerte dinámica, en las oficinas de organismos nacionales de Río Negro empezaron las despedidas.

La semana pasada hubo un acto en la sede de Anses de Roca, donde Luciano Delgado cerró su tarea como titular de la UDAI, en la previa de su asunción como legislador.

Hasta que se designe nuevo delegado, la sede tendrá como “coordinadora de orientación” a Patricia Quiroga.

En PAMI ocurrió algo parecido. El director ejecutivo, Diego Mel, y la coordinadora ejecutiva, Daiana Neri, hicieron el jueves un balance de gestión en la sede de Roca. “Juntos ampliamos las prestaciones médicas y sociales en todo Río Negro, aumentamos la inversión en ambas áreas, y el resultado es la mejora en el acceso a derechos de las personas mayores”, publicó Neri, agradeciendo al equipo.

Neuquén: un proceso “verde” que espera al verano

En Neuquén hay, por lo menos, una veintena de organismos que dependen de Nación cuyas autoridades cambiarán cuando asuma el gobierno Javier Milei. Es el número actual, aunque no necesariamente el definitivo, dado que se espera que el recorte prometido por el presidente electo pueda tener impacto en las delegaciones regionales.

Quienes hoy ocupan designaciones políticas hechas por la gestión de Alberto Fernández aseguran que aún no se vio movimiento y es mucha la incertidumbre respecto a qué estructuras van a quedar y bajo qué organigrama.

Advirtieron que “no hay claridad” sobre cómo se organizarán los referentes que permanezcan en pie, dado que los ministerios serán otros, con diferentes funciones.

La mayoría de las delegaciones funcionan en Neuquén capital, aunque hay otras que tienen descentralizada su presencia con sedes en el interior de la provincia.

Pueden contarse entre las potenciales a reemplazar la Anses, el PAMI, AFIP, Enacom, el INTA, Trabajo, Desarrollo Social, Radio Nacional (Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Neuquén, algunos con cargo vía concurso), Vialidad Nacional , Renatre, Superintendencia de Servicios de Salud, CNRT, Inadi, Derechos Humanos, INAI, la Corporación Pulmarí, Centro de Atención a la Justicia (Neuquén, Zapala), la AIC, el Inaes o la fundación YPF, entre otros.

Leandro López, exdiputado del PRO ahora vinculado al partido Arriba Neuquén, el que llevó la boleta de Milei en Neuquén, indicó que quien coordinará las vacantes en esos organismos será la flamante legisladora Nadia Márquez.

La diputada nacional electa, quien asumirá su banca el 10 de diciembre, organizará el trabajo con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, nexo del gobierno nacional con las provincias.

Sin embargo, López afirmó que el proceso de cobertura todavía está “verde” y estimó que recién hacia febrero o marzo comenzarían a definirse los reemplazos.

“En general, primero entran los funcionarios nacionales en Buenos Aires y recién después empiezan a ver qué hay abajo y quiénes pueden cubrir los puestos”, evaluó en diálogo con Río Negro.

Dijo que los partidos que acompañaron la candidatura de Milei, sea en la instancia de la elección general como en el reacomodamiento que se dio en el balotaje, son quienes estarán “proponiendo” nombres para ocupar los cargos, en particular Arriba Neuquén, el PRO y otros aliados como Nuevo Compromiso Neuquino.

Estos últimos partidos ya cuentan con la experiencia de haber pasado por este proceso en el gobierno de Mauricio Macri. Por eso López aclaró que las designaciones pueden tardar desde dos a seis u ocho meses, dependiendo del tipo de estructura y de si puede seguir funcionando o no pese a la vacante.

En muchos casos, los organismos continúan con su personal de planta, pese a que queden sin conducción cuando se trata de contratos que “caen” automáticamente el 10 de diciembre.

López también adelantó que “muchos organismos van a desaparecer o se van a achicar”, por lo que el número de cargos a cubrir todavía no está definido.

Gremios se anticipan a eventuales despidos

La cantidad de trabajadores de organismos nacionales que hay en Neuquén no es un dato que esté disponible a simple vista, pero sindicatos como ATE ya comenzaron un relevamiento para anticiparse a posibles escenarios de conflictos cuando asuma el nuevo gobierno. Según detallaron a este diario, los organismos con mayor cantidad de empleados son la Anses, el PAMI y Parques Nacionales, pero como se trata de salarios que no se liquidan en la provincia, sino en Buenos Aires, no cuentan con un dato preciso.

Desde ATE señalaron que, en el caso de que haya despidos, como se puede anticipar por la propuesta de “motosierra” con la que llega Javier Milei, serán las dependencias más numerosas las que podrían llegar a resistir con más fuerza en un conflicto. Otras más pequeñas, en cambio, nunca pudieron recuperarse tras los recortes del macrismo.