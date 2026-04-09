Proponen la creación de una comisión para el control ambiental en el golfo San Matías

El legislador Fernando Frugoni, propuso la creación de la Comisión Ambiental Mixta de Fiscalización de la Actividad Hidrocarburífera de la Provincia de Río Negro, que tendrá «carácter permanente con facultades de control y seguimiento de toda la actividad presente y futura que se lleve a cabo en tierra y mar provincial».

El parlamentario de la CC-ARI Cambiemos presentó un proyecto de Ley que «se basa en el artículo 12 del Acta Acuerdo firmada entre el gobierno rionegrino y Vaca Muerta Oil Sur S.A.» y explicó que «será la encargada de elaborar el Programa de Monitoreo del Golfo San Matías, el seguimiento de su implementación, emitir informes técnicos periódicos de carácter público y formular recomendaciones a la autoridad de aplicación».

Frugoni señaló que el financiamiento será aportado por «las empresas que lleven adelante los proyectos que impacten en el golfo San Matías, tal como se acordó en el mencionado artículo y los fondos serán administrados por la autoridad de aplicación, garantizando criterios de transparencia y control».

Cómo se integraría la comisión

En el proyecto se indicó que la comisión estará integrada por representantes de la Secretaría de Energía y Ambiente, de las Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue, del Invap, del Conicet, de cada municipio involucrado en los proyectos y de «las empresas que llevan a cabo las tareas de explotación hidrocarburífera».

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia que «puede convocar, en carácter consultivo y no vinculante, a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas adicionales y especialistas independientes, cuando un tema determinado así lo requiera».

Frugoni indicó que «el desarrollo de esta industria y su despliegue en el Golfo San Matías, en articulación con la expansión de Vaca Muerta y los proyectos de transporte y exportación de hidrocarburos, constituye uno de los pilares estratégicos del crecimiento económico provincial» y agregó que «este nuevo desafío de desarrollo, requiere proponer la implementación de controles ambientales multidisciplinarios, de calidad y estrictos, orientados a minimizar al máximo cualquier impacto sobre el mar y la zona costera».