Pan American Energy busca sumar jovenes profesionales: abren convocatoria para captar nuevos talentos

El programa apunta a formar nuevas generaciones de profesionales dentro de una de las empresas más relevantes del sector energético argentino. Foto archivo.

Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales e invitó a recién graduados a postularse a través de su sitio web oficial. La convocatoria, difundida mediante LinkedIn, propone abrir una etapa de desarrollo para quienes buscan insertarse en una de las industrias más dinámicas del país.

Lejos de una búsqueda laboral tradicional, la iniciativa está diseñada como un esquema integral de formación. Según detalla la compañía, el programa combina rotaciones por distintas áreas, capacitación continua e inmersión directa en el negocio, con el objetivo de desarrollar perfiles con potencial dentro de su estructura.

La propuesta está orientada a jóvenes con destacado desempeño académico, dominio avanzado del idioma inglés y afinidad con los valores corporativos. El foco no está únicamente en cubrir posiciones, sino en identificar y formar profesionales que puedan crecer a largo plazo dentro del sector energético.

Datos a tener en cuenta:

Fecha de ingreso: julio 2026.

Duración del programa: un año aproximadamente.

En el caso de que tengas que viajar o relocalizarte durante el programa, cubriremos todos los costos de alojamiento y transporte. Además, recibirás acompañamiento de nuestro equipo.

La convocatoria se enmarca en un contexto donde las empresas del rubro intensifican la búsqueda de talento calificado, en respuesta a una industria cada vez más exigente en términos técnicos, operativos y de gestión. En este escenario, programas como el de PAE funcionan como una puerta de entrada concreta para nuevas generaciones, promoviendo la adaptación y la formación continua.

Con más de 25 años de trayectoria, Pan American Energy cuenta con presencia en distintas etapas del negocio energético, lo que le otorga un rol relevante dentro del mercado. Esa escala y diversidad operativa representan, a su vez, una oportunidad para quienes buscan iniciar una carrera profesional en un entorno de alto desarrollo.

La postulación debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial de la compañía, donde se canalizan sus programas y búsquedas laborales. La nueva edición del programa refuerza un mensaje que gana fuerza en la industria: el crecimiento del sector depende no solo de la inversión y la producción, sino también de la capacidad de atraer y formar a los profesionales del futuro.