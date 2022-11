Proyecto del Puerto San Carlos de Bariloche: «No se privatiza la costa del lago Nahuel Huapi»

La jefa de Gabinete Marcela González Abdala defendió el proyecto del gobierno municipal para crear una sociedad del estado que administre el Puerto San Carlos, la costa céntrica del lago Nahuel Huapi y las islas Gallinas, Gaviotas y Huemul durante 70 años. Lo hizo en la comisión de la Economía del Concejo Municipal.

«Se trata de un plan de recuperación de los espacios públicos y su puesta en valor. Ya lo hemos hecho con la pileta municipal y el Pump Track y ahora, estamos avanzando con un sendero desde el Pump Track hasta el Club de Caza y Pesca», argumentó la funcionaria municipal en la reunión que se extendió por más de una hora.

Recordó que el municipio recuperó el edificio del puerto recién en febrero. «Se han hecho tareas para el mantenimiento del edificio, pero es necesaria una inversión importante. Por eso, pensamos en una sociedad mixta. Esta sociedad del estado nos permitiría resguardar los bienes del estado municipal y administrarlos de manera eficaz y eficiente», aclaró.

González Abdala recalcó que la administración del puerto ha sido «100% privada y 100% pública y ninguna de las dos formas nos ha permitido cumplir con la puesta en valor«. En relación a la creación de una sociedad del estado, señaló que se han analizado casos exitosos como Puerto Madero, en Buenos Aires, una organización que administra la ribera en Neuquén y otro caso de Rosario.

Al tomar la palabra, el concejal Carlos Sanchez se refirió a la preocupación que manifestaron algunos expositores en la audiencia pública: «Yo quisiera que quede la tranquilidad del acceso público a todos los espacios, entendiendo que no se privatiza la costa del lago ni el skate park ni el Pump Track«.

El concejal oficialista insistió: «Esta figura no cambia ninguno de los usos ni costumbres de la playa pública del Centro, Centenario, el Museo Paleotológico ni los demás espacios de uso público».

El asesor Joaquín Escardó fundamentó el por qué de los 70 años. Foto. Chino Leiva

La concejal del Frente de Todos, Roxana Ferreyra, consultó si el gobierno «no evaluó otras alternativas más que entregar el puerto, la costa y las islas a un privado a 70 años». Planteó que «las concesiones en esta gestión de gobierno no han dado resultados favorables a los ciudadanos. Se entregó el cerro Catedral y pagan un canon irrisorio, en cuotas. Este proyecto me genera más dudas que certezas».

En la misma línea, opinó el concejal Gerardo Del Río al manifestar que esta decisión «trasciende a nuestra generación. Desde el ejecutivo debieran analizar hacer una consulta popular para que tenga acompañamiento y licencia social que hoy, vemos que no tiene. Además, para darle un marco de transparencia».

La jefa de Gabinete le recordó a Ferreyra que el desalojo del puerto se dispuso durante la gestión de la exintendenta María Eugenia Martini. «Por esa decisión del gobierno municipal, Emprendimientos Bariloche inició un juicio contra el municipio que todavía está en trámite. Ya ha salido de la órbita administrativa y se encuentra en sede judicial. Dejaron de tener el puerto por decisión de la intendenta Martini. No fuimos nosotros», dijo González Abdala.

El concejal Carlos Sanchez enfatizó que el proyecto no implica una privatización de las costas. Foto: Chino Leiva

Respecto a las críticas por el plazo, el asesor Joaquín Escardó comentó que el Código Civil establece que estos derechos pueden otorgarse por 70 años, como máximo. «El usufructo es por 70 años, pero no implica que no lo puedo revertir. No sería lógico dar un usufructo por un año para ver qué vas a hacer y luego, ver si se renueva«, aclaró Escardó.

En relación a la explotación de las tres islas, Escardó destacó la «multijurisdicción de la zona». «Las excursiones no son resorte municipal sino de Parques. El estado municipal, en todo caso, puede impulsar pero no debería comprometerse a eso como hizo en 1987, cuando dijo: ‘De ahí, saldrán excursiones’. No es su decisión», aseguró.