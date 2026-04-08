Proyecto VMOS: Río Negro mejorará la Ruta Provincial N° 9, clave para el desarrollo petrolero

Los trabajos están previstos sobre la totalidad de la traza de 28 kilómetros. Foto: Marcelo Ochoa.

Cinco empresas presentaron ofertas para arreglar la Ruta Provincial N° 9 en sus 28 kilómetros de extensión, entre la Ruta Nacional N° 3 y el puerto de Punta Colorada, que se realizará a partir de una inversión del gobierno de Río Negro.

Esa vía es clave para el desarrollo de la Terminal de Punta Colorada donde se construyen los seis tanques de almacenamiento, cada uno con 82 metros de diámetro y 35 de altura y con capacidad para almacenar 120.000 metro cúbicos de petróleo.

En la traza están previstos trabajos de relleno, alteo, compactación, enripiado, señalización vertical y la colocación de guardarrail en las curvas más peligrosas, con una inversión provincial de 3.351 millones de pesos.

Este martes se realizó en Sierra Grande la apertura de las ofertas en la respectiva licitación con la participación de las empresas AgroVial Sur SA, South Mining Services SA, Usimix SRL, Cotravame y Rimsol SA.

El acto contó con las presencias del gobernador Alberto Weretilneck, de la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; del presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun;, y del presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.

«Esta obra es una decisión estratégica: estamos mejorando un corredor clave para la producción y la logística de Sierra Grande y toda la región» aseguró el mandatario y agregó que «invertimos donde hace falta para acompañar el crecimiento, garantizar mayor seguridad vial y generar condiciones reales para el desarrollo».

«Cada kilómetro que mejoramos es más trabajo, más oportunidades y una provincia que sigue avanzando con infraestructura concreta”, expresó Weretilneck.

En ese marco, el proyecto contempla una intervención integral sobre la traza, con la regularización del camino y el aporte de material granular para sostener el tránsito pesado. Además, se incorporarán obras de protección y dispositivos de seguridad vial, como barandas metálicas y señalización reflectiva, a partir de un relevamiento técnico que identificó sectores con deficiencias.

Entrega de escrituras en Sierra Grande

En la misma jornada, tres familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas, avanzando en el acceso a la seguridad jurídica y la previsibilidad sobre sus hogares.

La documentación fue tramitada a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), en conjunto con el Colegio de Abogados, en el marco de una política sostenida de regularización dominial para más familias rionegrinas.