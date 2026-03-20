Paso decisivo para el VMOS: se completó el cruce del río Negro y entra en su recta final

Este viernes, autoridades provinciales y referentes del sector energético visitaron las obras del oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) en cercanías de Chelforó, tras la concreción del cruce del río Negro, una de las fases más importantes y complejas de todo el proyecto. El cierre del cruce representa la parte final de la construcción, cuyos trabajos comenzaron hace poco más de un año.

El proyecto VMOS implica la construcción de un oleoducto desde Allen hasta Punta Colorada, con una extensión de 437 kilómetros y un ducto de 30 pulgadas de diámetro. Entre rutas, vías férreas y cursos de agua, el proyecto incluye más de 76 cruces especiales, siendo el del río Negro el más importante debido la complejidad del procedimiento.

Desde una mirada técnica, el aspecto más destacado del procedimiento fue el trabajo realizado para lograr que el oleoducto pase por debajo del río. Para ello, la maniobra se ejecutó con la tecnología denominada Perforación Horizontal Dirigida (HDD), que consiste en un tendido de aproximadamente 700 metros de cañería de 30 pulgadas, para el cual se utiliza un equipo de perforación de 300 toneladas.

Foto: Juan Thomes.

Se estima que el cruce se completará en un plazo estimado de 45 a 60 días, mediante una operación continua de 24 horas con equipos técnicos ubicados en ambos márgenes del río. Además, el plan también incluye la recomposición total del terreno tras la instalación de la tubería. La tarea está a cargo de la unión transitoria de empresas Techint-SACDE.

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; Damián Mindlin, presidente y CEO de SACDE; Carlos Bacher, presidente de Techint Ingeniería y Construcción; Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF; Gustavo Chaab, CEO de VMOS; y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; entre otras autoridades provinciales y de las empresas.

Weretilneck: “Nadie duda que vamos a ser protagonistas de la productividad energética mundial”

En el discurso de apertura, Weretilneck recalcó la importancia de la obra, afirmando que «cada día que una obra de estas características se atrasa, el daño es inmenso para el país, para las compañías, para los proyectos y fundamentalmente es un daño a la credibilidad».

En esa línea, dijo que “desde el primer momento que nos plantearon este proyecto, al igual que los dos de gas natural licuado (SESA y Argentina LNG) dijimos que tenemos que ser tan serios y tan eficientes como gobierno de la provincia. Ese fue el gran objetivo».

De acuerdo a lo planteado, afirmó su deseo de que Río Negro sea una «provincia previsible» y con la estabilidad necesaria que requiere el VMOS. Señaló que la obra no tuvo «ningún tipo de conflicto», y que desde Provincia estipularon que el 80% de la mano de obra sea rionegrina.

«Empezamos a tener una ubicación estratégica de mucha seguridad y previsibilidad energética». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Además de reconocer a las empresas involucradas, también le agradeció al gobierno nacional. «Somos la primera provincia que derivó al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y lo destacamos en forma permanente porque sin el RIGI esto no se podría haber puesto en marcha”, comentó.

Por último, hizo referencia a la relevancia que tendrán los grandes proyectos energéticos en el país de cara al futuro. “Creo que, a partir de la guerra de Medio Oriente que está pasando lamentablemente, empezamos a tener una ubicación estratégica de mucha seguridad y previsibilidad energética”.

En ese marco, se mostró optimista respecto al futuro de la región en materia energética. “Creo que hoy nadie duda que vamos a ser protagonistas de la productividad energética mundial”, concluyó.

Los plazos finales y el impacto del VMOS en la industria petrolera

En diálogo con la prensa, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, resaltó la importancia del proyecto, al indicar que va a permitirle a la industria petrolera crecer de manera exponencial. “Duplicar la industria significa la capacidad de exportar 15.000 millones de dólares de petróleo, que se va a transformar en riqueza para la Argentina” explicó.

Respecto a las fechas estimadas del proceso, comentó que “con este pasaje quedan algunas terminaciones que son de instrumentos y electricidad. El ducto creemos que estará terminado en el mes de mayo”.

Foto: Juan Thomes.

“Para que el proyecto pueda funcionar, necesitamos finalizar la terminal (en Punta Colorada), que requiere terminar los tanques, instalar los caños que interconectan los tanques con el mar, la electricidad y todo lo que es instrumentación que esperamos terminar hacia fines de este año”, añadió.

Según explicó, el proyecto llegó a tener un pico de 3.000 empleados, y cerca del 80% del personal fue de Río Negro. También alegó que “mucha de esa gente ha ido subiendo de calificación. Por ejemplo, varios entran como ayudantes y salen como oficiales, lo que te deja una especialización importante para el resto de las obras acá en la provincia”.