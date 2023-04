Resultados de las elecciones en Neuquén: la nueva legislatura tendrá un desequilibrio incómodo

Diálogo, aprendizaje y consenso. Las tres palabras que más repitió anoche el gobernador electo Rolando Figueroa en el festejo que realizó en Roca y Rioja, donde se ubica una de las puertas de la Casa de Gobierno. Son las tres condiciones que necesitarán llevar a la práctica Gloria Ruiz y Luciana Ortiz Luna que asumirán el 10 de diciembre como vicegobernadora y primera diputada provincial del conglomerado que llevó a la gobernación.

Es que en un escenario donde el sector de Comunidad y Desarrollo Ciudadano puede llegar a las 11 bancas propias -siempre y cuando no haya escisiones tan habituales en los conglomerados de partidos- contra 24 que tendrá la nueva oposición que tendrá como estrella innegable al Movimiento Popular Neuquino.

La Justicia Electoral de Neuquén, en el escrutinio que realizó ayer, no realizo proyecciones sobre la futura integración del cuerpo legislativo, la cual es posteriormente definida a través del sistema D’Hondt. La prudencia de la Justicia Electoral se funda en que cuando hay diferencias de pocos votos puede incurrir en errores y hacer soñar con una banca legislativa a un partido que al despertar desapareció. Se prometió realizar la distribución porcentual cuando se haga el escrutinio definitivo durante los próximos días.

Resultado elecciones 2023 en Neuquén: cómo quedarían los espacios mayoritarios en la Legislatura

De acuerdo a una distribución porcentual extraoficial que se puede realizar, desde el 10 de diciembre Figueroa contará con 13 escaños en la Legislatura, contra 11 del MPN. Se debatía anoche por pocos votos si ingresaba una diputada por una de las colectoras del partido provincial.

El partido de Figueroa y Ruiz se quedaría con cinco bancas propias y será, dentro de este bloque, el que más peso tenga. Por su parte, los partidos Desarrollo Ciudadano, Arriba, Avanzar y PRO, que también llevaban a Figueroa como aspirante a gobernador, se quedaron con dos bancas cada uno.

El hasta ahora oficialismo, integrado mayoritariamente por el MPN y listas colectoras, también contará con 12 bancas en la futura Legislatura, según la estimación que permite realizar el escrutinio provisorio.

Así, el bloque, que se estrenará en el papel de oposición, quedará integrado por 11 legisladores del Movimiento Popular Neuquino y uno de Juntos por la Vida, uno de los partidos que llevó en el tramo superior de la lista al actual vicegobernador, Marcos Koopman.

Resultado elecciones 2023 en Neuquén: cómo quedarían las minorías en la Legislatura

Fuera de los dos espacios mayoritarios, habrá bloques de Cumplir que desembarcará en la cámara con el actual concejal y exintendente de la ciudad de Neuquén Guillermo Monzani; el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Juntos por el Cambio.

En términos puristas hubo una sangría interesante de los espacios nacionales como Frente de Todos y Juntos por el Cambio que, en la actual composición, ofician como contrapeso del MPN que siempre debe recurrir a colectoras. Cumplir tendrá cinco bancas. El Frente de Todos Neuquino con Darío Martínez a la cabeza tendrá tres bancas.

Martínez dijo ayer que ocupará el lugar para el que lo votó la gente dando a entender, en su críptica prédica, que podría ser candidato en las elecciones nacionales. El Frente de Izquierda conserva su bloque conformado por dos bancas, al igual que ahora.

El bloque de Juntos por el Cambio, según los últimos guarismos del escrutinio provisorio, quedará integrado por un diputado que sería el actual dirigente César Gass.

Entonces será un desafío de quienes asuman la representación legislativa del nuevo gobernador el obtener consensos para la aprobación de iniciativas que apunten a determinados cambios que se prometieron aplicar en la administración política provincial.

El MPN ha demostrado que ejerce la oposición con esquemas ideológicos que, luego, desestima como ocurrió en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén cuando le frenaba iniciativas al intendente Horacio Quiroga. El antecedente en el ámbito legislativo provincial fue en la gobernación de Jorge Sobisch que aplicó un perverso mecanismo para no dar quorum en las comisiones, porque era minoría, por lo que no podían llegar las iniciativas al pleno de la sesión porque no habían sobrepasado esa valla administrativa.

De esta forma, el entonces gobernador estuvo tres años sin tener aprobada, por ejemplo, la ley de presupuesto y uno de los poderes del Estado inmerso en una preocupante parálisis.

Las disputas políticas tenían más brillo que los acuerdos y un mínimo acercamiento era visto como una traición. Se apuesta a las tres palabras de Figueroa.

Con estos nombres quedaría la Legislatura de Neuquén

Tras las elecciones 2023 en Neuquén, la Legislatura quedaría conformada con el bloque Comunidad, encabezados por Luciana Ortiz Luna y seguido por Juan Federico Mendez, Zulma Reina, Matías Martínez y Carolina Barahona. Además completaría las bancas, con las colectoras que acompañaron a Rolando Figueroa. Así irían Lucas Castelli y Ana Servidio (Avanzar Neuquén), Nadia Marquez y Carlos Alberto Coggiola (Arriba Neuquén) y Leticia Estevez y Marcelo Bermudez (PRO).

Por el lado, del MPN, irían Daniela Rucci, Claudio Dominguez, Ludmila Gaitán, Gerardo Gutiérrez, Paola Cabeza,Ramón Fernández, Patrica Fernández, Juan Sepúlveda, Cielubi Agustina Obreque, Gabriel Älamo y Viviana Pesek.

El resto del recinto lo completaría Guillermo Monzani, Brenda Buchiniz Zaniuk, Alberto Bruno y Maria Papa (Cumplir). Dario Martínez, Lorena Parrilli y José Rioseco (Frente de Todos), Andrés Blanco y María Gabriela Suppicich(Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) y Cesar Gass (Juntos por el Cambio Neuquén).