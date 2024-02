¿Qué organismos del Estado le deben más plata al Instituto de Seguridad Social del Neuquén?

Hay organismos del Estado que son morosas con las cajas previsional y asistencial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Priorizan el pago de los sueldos netos y los depósitos por aportes y contribuciones quedan en un segundo plano.

El Poder Judicial debe unos 5.000 millones de pesos, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, EPAS, que adeuda 2.000 millones y el municipio de Neuquén debe unos 700 millones. El municipio de San Patricio del Chañar debe 170 millones y el de Villa El Chocón unos 120 millones de pesos.

El administrador del ISSN, Daniel Daglio contó que el ministro de Economía, Guillermo Koenig, afrontó la cobertura de la deuda que, por ley, debe ser transferida al quinto día de pago. “Es un mensaje potente del Estado hacia la salud de toda la población”, opinó.

“No tener deuda con ningún prestador no lo he visto en la historia desde que estoy en Neuquén”, describió Daglio e indicó que se fortalece la capacidad de conducción de la salud pública.

También se anunció que el ISSN se comprometió a pagar las prestaciones del sistema de salud público a sus afiliados, especialmente en el interior.