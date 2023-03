¿Qué pasa si no voto en estas elecciones en Río Negro 2023?

El próximo 16 de abril son las elecciones en Río Negro para renovar los cargos de gobernador y vicegobernador, las 46 bancas de la Legislatura, las intendencias de 22 municipios y autoridades de las 35 comisiones de fomento.

El voto es obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años con residencia en Río Negro y es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70 años.

Quienes no hayan emitido su voto, no estén exentos de hacerlo y no lo hayan justificado debidamente, se consideran infractores y por eso deberán pagar una multa equivalente a un jornal básico al elector.

Además no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección, ni realizar trámites ante organismos provinciales, municipales o comunales, por el

término de un año.

Quiénes no tienen obligación de votar

Según establece el Código Electoral de la provincia tienen obligación de votar todos los electores que tengan domicilio en Río Negro. Sin embargo hay excepciones. Están exentos los mayores de setenta (70) años; los jueces y auxiliares que trabajen en el acto comicial y también los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar (para justificar el voto deberán ir a la comisaría más próxima que extenderá una certificación escrita).

También lo están los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada; el personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban realizar tareas y los ciudadanos argentinos nativos y por opción que cumplan dieciséis (16) años de edad.

Los candidatos a gobernador y vicegobernador en Río Negro

– Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, Juntos Somos Río Negro

– Aníbal Tortoriello y Juan Pablo Álvarez Guerrero, Cambia Río Negro.

– Silvia Horne y Leandro Costa Brutten, Vamos con Todos.

– Gustavo Casas y Luisa Villarroel, Unidad para la Victoria.

– Gabriel Musa y Cecilia Carrasco, Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U).

– Aurelio Vázquez y Dora Rivera, Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS).

– Rafael Zamaro y Marcela Alejandra Roca, Somos Unidad Popular.

– Gabriel Di Tulli y Hugo Cecchini, Partido Popular de la Reconstrucción (PPR).

– Ariel Rivero y Sylvia Astuena, Primero Río Negro.