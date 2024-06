Qué queda del reclamo de la pueblada de Cutral Co: a 28 años de un grito desesperado

La mañana del jueves 20 de junio de 1996 la Ruta 22, a la altura de la torre en Plaza Huincul, comenzó a cambiar su fisonomía habitual. Los ocasionales conductores se vieron sorprendidos cuando un puñado de personas atravesó un auto sobre el pavimento y cortó el tránsito. Así empezó a transformarse esa protesta en la primera manifestación social: la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul.

¿Qué llevó a las vecinas y vecinos a volcarse hacia la ruta y distribuirse en los piquetes, a pesar de las temperaturas bajo cero?

Las protestas sobre las rutas recién comenzaban en el país.

La respuesta puede ser múltiple, pero la desprotección del Estado por el proceso privatizador en 1991, que arrojó a la calle a 5.000 empleados de YPF, más el fin de las indemnizaciones, caló hondo en una población que no estaba preparada para afrontar tal situación.

Después de seis días de bloqueo que golpearon fuerte a la economía ante la interrupción de la salida de camiones con combustible de la destilería de Plaza Huincul; y el tránsito hacia y desde el oeste hasta la capital neuquina, las fuerzas federales aterrizaron en Cutral Co.

La jueza federal Margarita Gudiño tomó la decisión histórica de retirar a Gendarmería de la ruta. (Archivo Río Negro)

Los efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron todo su arsenal de gases lacrimógenos y barrieron el primer piquete, a unos kilómetros de Plaza Huincul.

Sin embargo, la jueza federal Margarita Gudiño, que se desplazó hasta la torre de YPF, donde estaba el grueso de los manifestantes, tomó una medida respaldada jurídicamente, pero sobre todo con una gran cuota de sensatez: retirar a las tropas.

La magistrada consideró que estaba frente a una población entera y que ese no era el delito por el que había sido convocada. Se fue ovacionada por los manifestantes y les dejó a las autoridades políticas la resolución del problema.

Felipe Sapag, que por quinta vez estaba al frente de la provincia, debió dejar la reunión de gobernadores en La Pampa y tomó un avión privado de regreso a la capital provincial, pero en el aire decidió cambiar el destino final y aterrizó en Cutral Co.

Años después recordaría con RÍO NEGRO esa decisión, sentado en el despacho de su casa: la ciudad en la que comenzó su vida política no le respondía y, lo que es peor, lo agredía. “Me tiraron un toscazo que me dio en el pecho, pero menos mal que era un terrón de tierra”, dijo.

Jóvenes que hoy son adultos arman las barricadas sobre la Ruta Nacional 22. (Archivo Río Negro)

Después de negociaciones que no fueron fáciles, se elaboró un petitorio de 13 puntos que rubricaron tanto el gobernador Sapag como la referente de los piqueteros, Laura Padilla. Los puntos plasmados en ese papel y que fueron firmados a mano por el gobernador se consideraron en una gran asamblea que los aceptó.

La situación de vulnerabilidad social que se vivía en ese momento en la comarca petrolera hizo que la urgencia en solucionar las necesidades básicas insatisfechas dejara para el décimo lugar del total de 13, el “desarrollo del yacimiento El Mangrullo”.

Antes debían resolverse los cortes en el gas -en pleno invierno-; la reactivación de la obra pública; la declaración de la emergencia; la construcción de un hospital.

La construcción de una planta de fertilizantes fue el primero de los pedidos. La decisión adoptada por el gobierno provincial de cortar las negociaciones con la firma canadiense Cominco (después Agrium) que iba a construir un complejo y firmada por la gestión saliente de Jorge Sobisch, precipitaron las protestas.

El acuerdo con Sobisch suponía que los canadienses recibirían ventajas extraordinarias, como el gas del yacimiento El Mangrullo, a cambio de la radicación en Plaza Huincul.

A la necesidad real que sufrían los habitantes se le sumó el eslabón político. La interna del Movimiento Popular Neuquino entre “blancos” alineados con Sobisch y “amarillos” con Sapag, no hizo más que visibilizar la problemática y luego, todo se salió de madre.

El entonces gobernador Felipe Sapag y la referente piquetera Laura Padilla firman el acuerdo. (Archivo Río Negro)

El sobischismo le puso más que nafta al fuego de una protesta que de todos modos estallaría.

Antes de la pueblada, las demandas canalizadas por la vía institucional o por los medios periodísticos no tuvieron el resultado esperado. Las solicitadas que se publicaban hacia el gobernador Sapag no surtían el efecto, que por ese entonces esperaban las autoridades.

La dirigencia provincial no logró descifrar la gravedad de la crisis social que había empezado a gestarse y que irrumpió sin ninguna red de contención.

Las ayudas de 150 pesos que llegaban a través del Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional fueron insuficientes. Era la llamada ley 2128, la antesala de los actuales programas de empleo que se multiplican en los municipios.

Antes de los primeros piquetes que después se replicaron en otras provincias del país, como consecuencia de la política ejecutada por el presidente Carlos Menem, en las solicitadas se pedía un fondo reparador de 15 millones de pesos.

Salvavidas de oro



El yacimiento gasífero El Mangrullo no llegó a los dos municipios hasta el año siguiente. La Provincia dispuso el comodato por 99 años recién en 1997.

Era a modo de reparación histórica y porque estaba considerada como un área marginal. Sin embargo, 28 años después de aquellos reclamos, las regalías obtenidas por la concesión del área que opera Pampa Energía hacen que las arcas municipales cuenten con los mayores ingresos de su historia.

Además, desde 2018 se logró la extensión de la concesión para desarrollar gas no convencional.

A Cutral Co y Plaza Huincul ingresan mes a mes los fondos que les permiten a los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza contar con dinero que vuelcan a las dos ciudades.

La protesta marcó la política argentina durante el gobierno de Carlos Menem (Archivo Río Negro).

Las ordenanzas que aprobaron les permitieron usar parte de ese dinero en obras públicas. En especial, desde que el gobierno actual del presidente Javier Milei interrumpió las transferencias hacia las provincias y municipios para ejecutarlas.

Las redes de agua, cloacales, pavimento, obras de gas, entre otras son las que se pueden observar en una recorrida, en especial, por los barrios cutralquenses. En Huincul, empiezan a visualizarse a ritmo más lento.

En Cutral Co, el intendente Ramón Rioseco se encarga, toda vez que la oportunidad le permite referir, que las obras que se ejecutan con fondos del Enim –organismo intermunicipal que los administra- son producto de: “la lucha en la ruta”.

Otra parte de esos fondos también se aplican en líneas de préstamos para comerciantes, profesionales o emprendedores. La cuenta pendiente es la reconversión productiva a gran escala que se había pensado originalmente.

Promesa del nuevo hospital

En 1996, el hospital público Aldo Maulú no daba abasto para absorber toda la demanda que casi de un día para otro había quedado sin la obra social desde la desvinculación de YPF.

La falta de profesionales y recursos era una constante y por eso formó parte de las demandas. La construcción de este edificio tenía una doble misión: generar mano de obra en el momento de su ejecución y una vez en marcha, brindar un mejor servicio a los usuarios.

En 2004 los trabajos finalizaron y se habilitó el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul. Se levantó en el límite de las dos ciudades para garantizar la llegada desde todos los barrios. Esta semana se inauguró la ampliación de la guardia de emergencias.

Sin represalias

“No se tomarán represalias de ningún tipo contra los manifestantes”, rezaba el último punto del petitorio.

Otra preocupación de los representantes de cada bloqueo, llamados por primera vez piqueteros, fue que, pasados los días, pudiera haber algún tipo de causa judicial contra quienes cortaron la ruta nacional –la 22- o llamados por la justicia provincial por los piquetes desperdigados en la 17.

Los seis días pasados a la intemperie y manteniendo la veintena de piquetes por rutas, caminos y picadas petroleras, por parte de los manifestantes hizo que se intentara resguardar esa seguridad.

Pueblada de Cutral Co: El locro de “Jote” Figueroa

Tras la primera pueblada, hubo muchos referentes de los piquetes y vecinos que quisieron recodar aquella hazaña. Ernesto “Jote” Figueroa era dirigente del gremio de la construcción, Uocra, que junto a los albañiles desocupados en ese momento se instaló en el primer piquete, a la altura de La Curva, antes de llegar a Plaza Huincul.

El espíritu de solidaridad que se observó en aquellos días, donde se preparaba comida en una olla popular para que los manifestantes tuvieran el plato de comida diario, quiso ser replicado por Figueroa.

Por eso se encargaba de organizar un locro, cada 20 de junio, en coincidencia con el día de la bandera en alguna sede vecinal. Figueroa murió el 11 de diciembre de 2022.

Pueblada de Cutral Co: Los puntos de un petitorio perdido

•Construción de una planta de fertilizantes.

•Declaración de Cutral Co y Huincul en emergencia habitacional.

•Implementación de un programa de obras públicas a corto plazo.

•Solución del drama del corte de gas a aquellos que no pudieron pagarlo.

•Duplicación de los bonos gasíferos para las garrafas.

•Dotación completa el hospital de Huincul.

•Nuevo hospital en Cutral Co.

•Desarrollo del yacimiento El Mangrullo.

•Créditos del BPN.