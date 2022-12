Murió el histórico piquetero de la pueblada de Cutral Co, Ernesto «Jote» Figueroa

Ernesto Figueroa, conocido por el apodo de «Jote» falleció este domingo por la tarde en Cutral Co. Fue uno de los principales integrantes del grupo de piqueteros que conformaron la primera pueblada que se instaló sobre la ruta 22, junto a los desocupados del gremio de la construcción al que pertenecía en junio de 1996.

La noticia del fallecimiento de «Jote» Figueroa no tardó en conocerse aunque se indicó que fue una cuestión médica, pero no se precisaron mayores detalles. Si que el deceso se produjo en el hospital de Complejidad Media, en Cutral Co.

Figueroa no solo era albañil y dirigente del gremio UOCRA, sino que después de su activa participación en las manifestaciones sociales de 1996 y 1997, pasó a la actividad política. Fue concejal en Cutral Co, donde ocupó una banca y después de cuatro años de mandato se retiró sin intenciones de mantenerse en la arena política.

Cada 20 de junio y para recordar a la primera pueblada, organizaba junto a otros vecinos un locro solidario que compartía con las personas que se acercaban.

Figueroa reclamó no solo con el discurso sino con el cuerpo en aquellos duros momentos de 1996 cuando los vecinos salieron a la ruta 22 para reclamar por trabajo después de la ola privatizadora que había dejado a 5000 desocupados de YPF, casi en la calle.

El piquete en el que estaba en la Ruta 22, antes de llegar a Plaza Huincul fue el primero que enfrentó a las fuerzas de la Gendarmería Nacional que dispuestos a desalojar la manifestación, arrasó con gases lacrimógenos.