Qué se sabe del escrutinio para las elecciones de este domingo: cuándo podrían estar los resultados

Llega el momento de votar este domingo para las elecciones de medio término 2025. Los argentinos elegirán la composición del Congreso Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. Desde la Dirección Nacional Electoral brindaron detalles del escrutinio y estimaron el horario en el que se podría informar el resultado del 85% del país.

Además de diputados y senadores nacionales, algunas provincias también tendrán comicios locales de manera simultánea, por lo que estiman que esto podría afectar el proceso de recuento.

Según informó Infobae, los casos más complejos son en Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja, ya que los votantes deberán usar una doble urna. Por ejemplo, en la provincia santiagueña votarán diputados, senadores, legisladores locales, autoridades municipales y también gobernador.

“Lo que vamos a ver el domingo es información. Totalmente provisorio. A partir de las 21 la idea es empezar a mostrar resultados”, detalló Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), y agregó que «habrá varios lugares donde la ciudadanía tendrá otro tipo de boleta».

“Quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde el año 2017”, añadió.

A las 21 de este 26 de octubre estará procesado el 40% del total, ya que es el horario límite que dispone la normativa vigente porque no se pude publicar datos oficiales del escrutinio provisorio antes de las tres horas del cierre de comicios.

«Estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección”, indicó Landívar.

En este sentido, se estima que a partir de las 23 habrá resultados oficiales del 85% del país, aunque las provincias con elecciones locales tendrán un porcentaje menor de contado, mientras que en otras 13 provincias se espera que ya estén contabilizados los votos del 90% de los votantes, siempre y cuando el centro de cómputos del Correo Argentino no registre inconvenientes.

Elecciones 2025: de cuánto es el padrón y qué se vota a nivel nacional

Para este domingo 26 de octubre están habilitados para votar 35.987.634 en todo el país, por lo que el operativo electoral dispondrá de 119.710 urnas para las elecciones de diputados y senadores nacionales.

Entre las urnas distribuidas a nivel nacional, unas 91.905 transmitirán electrónicamente sus resultados a los centros de votación.

Por otra parte, habrá 17.339 locales de comicios y 14.369 de estos enviarán directamente sus resultados al centro de cómputos del Correo Argentino, mientras que el resto enviará los materiales a sucursales electorales (953 en total), que luego remitirán al centro de cómputos

Además, se ordenó a la Dirección Nacional Electoral que la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de «división por distrito electoral».

Tras la votación, la legislación dispone el uso del sistema D’Hondt para distribuir escaños en proporción a los votos obtenidos por cada lista para luego armar la composición del Congreso Nacional.

Elecciones 2025: qué se vota en cada provincia a nivel nacional