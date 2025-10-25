Cómo llega el bolsillo a las elecciones 2025: qué pasa con los salarios, el empleo y el consumo masivo

Este domingo 26 de octubre son las elecciones 2025 en donde los argentinos elegirán la composición del Congreso a partir del 10 de diciembre. Qué dicen los especialistas económicos sobre cómo llegan los salarios, el empleo y el consumo de las familias a las urnas.

«El bolsillo de muchas familias llega algo complicado a las elecciones, aunque con heterogeneidades», resaltó Rocío Bisang, economista de EcoGo, a Ámbito Financiero.

Cómo llega el poder adquisitivo a las elecciones 2025

Según marca el índice de salarios que reúne datos del sector estatal y privado, hubo una caída del 5,25% en julio con respecto a noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández.

En el ámbito público el poder adquisitivo tuvo un derrumbe de 14%, mientras que los privados se mantuvieron en términos reales (-0,33%).

Asimismo, los no registrado tuvieron un incremento del 17,8% a febrero de 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En este sentido, un informe de Equilibra indicó que en la caída de los ingresos los que se vieron más afectados fueron los empleados públicos (policías, docentes, trabajadores de la salud, etc) y los jubilados; los asalariados privados, por su parte, lograron recuperarse tras el ajuste de 2024.

En este sentido, subrayaron que en el sector del país en donde más se sintió la pérdida de ingresos fue el conurbano bonaerense.

Qué pasa con el desempleo y el trabajo registrado

El desempleo se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre de 2025 y bajó con respecto al primero, que fue de 7,9%. Aún así, fue el segundo más alto para este periodo desde 2021, luego de la salida de la pandemia.

A la vez, la tasa de informalidad subió de 41,6% a 43,2% en lo que va del año dentro de la población económicamente ocupada (44,5%). Según indicó el especialista Luis Campos a Ámbito, esto implica una suba de 226.000 trabajadores informales, aproximadamente.

«Si se suman desocupados (7,6%) y ocupados demandantes (17,1%), en algunos casos los datos son muy llamativos. En tres aglomerados más del 30% de los trabajadores está buscando activamente trabajo: Córdoba (38,2%), Tucumán (33,3%) y Santa Rosa (30,4%)», detalló.

Según la medición de EcoGo, el sector registrado acumula una caída de 61.800 puestos de trabajo en julio con respecto a noviembre de 2023, y que además esto se vio compensado por el crecimiento de trabajo no registrado, independientes y monotributistas.

Cómo llegan los jubilados a las elecciones

El economista Nadin Argañaraz señaló que las jubilaciones mínimas sufrieron una pérdida de 5% de su poder adquisitivo, aunque muchos resaltaron que la variación podría ser mayor, ya que la medición no cuenta los gastos en las tarifas y tampoco la reducción de la cobertura de medicamentos de PAMI.

Rocío Bisang de EcoGo comentó a Ámbito que «las jubilaciones son nominalmente bajas, más allá de la recuperación».

Sus declaraciones se deben a que los haberes de los jubilados que no perciben bono (el sector que cobra más de la mínima de $396.298,38) tuvieron un alza real de 10%.

Qué pasa con el consumo masivo

Desde Fundar indicaron que el consumo se encuentra 1% arriba del tercer trimestre del 2020, y que lo que mayor incide en esta cifra son las compras de bienes durables.

Según Scentia, el consumo masivo en supermercados cayó en septiembre 4,4% y en mayoristas 4,3%. La otra cara de esto es la suba en las compras en autoservicios independientes de 8,6%. De modo interanual, el consumo tuvo un avance de 4,4%, aunque a nivel mensual lleva dos meses seguidos de caída de aproximadamente 3,7%.

Además, un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA precisó que la porción de venta de los supermercados con tarjetas de crédito pasó de representar el 39% al 47%.

El uso de esta modalidad para compras de productos básicos en supermercados aumentó 8 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión libertaria.

“Este fenómeno podría estar indicando que muchas familias están recurriendo al endeudamiento para adquirir bienes de consumo básico del mes, como alimentos, productos de limpieza y otros artículos esenciales”, señaló el trabajo de la casa de altos estudios.

La pobreza bajó en el primer semestre de 2025

l Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el dato de incidencia de la pobreza del primer semestre de 2025 fue del 31,6% en los principales centros urbanos del país, dando una significativa baja desde el 2023 y la menor tasa desde 2018.

El informe titulado «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos» relevó la situación económica de 10,2 millones de hogares y 29,9 millones de personas.

Según precisó el organismo, 9,5 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza (31,6%), entre los cuales 2,1 millones viven en situación de indigencia (6,9%).

«Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas«, detalló el Indec.

Aún así, desde la Universidad Católica Argentina cuestionaron las cifras y aseveraron que está sobrerrepresentado.

En contacto con RÍO NEGRO Radio, el investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), Eduardo Donza, aclaró que si bien hubo una baja en los datos, el descenso de la pobreza fue más «amortiguado».

El sociólogo detalló que, principalmente, los cuestionamientos se centran en el ámbito metodológico con el que opera el Indec.

En este sentido, comentó que hoy en día el instituto tiene un abordaje más detallado en cuanto al ingreso de las familias en sus encuesta, lo cual mejora la captación de datos, pero que «no es comparable con las mediciones anteriores».

«Hacerle recordar más ingresos a las personas lo hace más certero, pero no lo hace comparable», añadió y mencionó que no se puede precisar bien de «cuánto es el sesgo», aunque insistió que de todas maneras «no es muy elevado».

Donza informó que la forma más tradicional en América Latina es consultar por ingresos, cuyos datos luego son comparados con una canasta básica: en Argentina en el mes de agosto para una familia -sin contar si tiene que pagar alquiler- la línea divisoria fue de $1.160.780.

Por otro lado, cuando la situación de pobreza es persistente y no se mide por una cuestión momentánea de ingreso, entonces se mide de forma multidimensional, en donde ya entra la calidad de la vivienda, su construcción, los servicios, el sistema de seguridad social, la salud y también la parte educativa, entre otras cosas.

Con la canasta con la que se compara la pobreza multidimensional es donde la UCA pone el foco de cuestionamiento: «Actualmente, el Indec está utilizando una canasta que la composición del gasto está desactualizado y que viene desde el 2004«.