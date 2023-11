Quiebre en La Libertad Avanza: uno de los legisladores electos por Neuquén, contra el pacto Milei-Macri

El parlamentario del Mercosur electo por Neuquén en las elecciones del 22 de octubre, Fabricio Cascino, fue uno de los firmantes del documento con el que hoy se formalizó el quiebre en La Libertad Avanza por el pacto de Javier Milei con Mauricio Macri, de cara al balotaje. El dirigente y empresario de la provincia, quien volvió a la política tras más de una década sin cargos públicos, resultó elegido con la boleta del partido Arriba Neuquén, que llevó a Nadia Márquez como primera diputada nacional. «Estoy totalmente en las antípodas de Sergio Massa, pero siento desazón porque apoyé a un proyecto que ahora parece ser lo mismo», afirmó a Diario RÍO NEGRO.

El comunicado que se conoció hoy fue firmado por más de una decena de representantes de La Libertad Avanza, entre senadores, diputados nacionales electos, diputados provinciales y parlamentarios del Mercosur.

«Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales», plantearon. Definieron al expresidente Macri como el «límite» moral e ideológico por decisiones de su gobierno como el endeudamiento con el FMI «la mayor deuda de la historia argentina».

Cascino, uno de los firmantes, reapareció en la escena política de Neuquén bajo el paraguas de Milei luego de más de una década sin cargos públicos. En el 2007 fue electo concejal de Neuquén por el UNE, pero por diferencias con Mariano Mansilla fue expulsado del bloque y finalmente renunció.

Es administrador de empresas y director en la firma de materiales de construcción Dimasur SA.

«Hace más de 11 años que dejé la política, renunciando al Concejo Deliberante porque me dí cuenta de que no me estaba representando la política que hacía. Y volví para apoyar un proyecto que, a 24 horas de la elección, se termina abrazando con Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Fernando De Andreis, personas que le hicieron mucho daño a la Argentina», sostuvo.

Calificó el pacto como «totalmente apresurado» y evaluó que los electoras antikirchneristas igualmente iban a inclinarse por Milei en el balotaje, por lo que «no había necesidad» del acuerdo. «¿Cuánto le costó esto a La Libertad Avanza? Nos costó la casta de la que estábamos en contra», analizó.

Interbloque patagónico

Cascino indicó que llegó a la lista que lo llevó a ser electo parlamentario del Mercosur a través de Leandro López y el partido Arriba Neuquén, del que su esposa Gisselle Stillger es apoderada.

Señaló que con el exdiputado tienen «mucho en común», mientras que con su compañera de boleta, Nadia Márquez, no tiene vínculo aunque la considera «una luchadora».

Anticipó que lo nacional no le interesa más porque «Massa y Milei son lo mismo» y que buscará trabajar para Neuquén desde la banca que asuma en diciembre. «Mi límite fue cuando Milei dijo que iba a vender Vaca Muerta», advirtió. También dijo que ya comenzó a tomar contacto con otros parlamentarios para armar «un interbloque patagónico». «Vamos a buscar inversiones, ideas y contactos», aseguró.

Con el gobernador electo, Rolando Figueroa, aseguró que tiene una relación personal. Lo considera una «gran persona» y «alguien que vino a cambiar Neuquén, la forma de hacer política y un trabajador increíble».