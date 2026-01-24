Quién era Modesto Cárdenas, el veterano de Malvinas que despidió Villarruel: «QEPD soldado de la Patria»

La vicepresidenta Victoria Villarruel despidió a Modesto Herminio Cárdenas, excombatiente del Batallón de Infantería N°5 cuyo fallecimiento se conoció en las últimas horas. El exsoldado nació en Paso de los Indios y fue vecino de Trevelín, localidades que lo despidieron con profundo pesar.

El mensaje oficial de Victoria Villarruel sobre un veterano de Malvinas

En su cuenta oficial de X, la vicepresidenta y titular del Senado expresó su despedida y calificó al excombatiente como “un soldado de la patria”. En el mensaje escribió: “QEPD Soldado de la Patria! Que la Virgen de Luján te cubra siempre con su manto!”.

Según informó Noticias Argentinas, el fallecimiento de Cárdenas ocurrió días atrás, aunque la noticia tomó estado público en las últimas horas.

Cárdenas, a la izquierda de la imagen, durante un reconocimiento en Chubut. Foto: gentileza.

Cárdenas tenía 63 años y formó parte del Batallón de Infantería de Marina N°5 durante el conflicto bélico entre la Argentina y Gran Bretaña, la guerra que comenzó el 2 de abril y finalizó el 14 de junio de 1982.

De la Patagonia al frente de combate en la guerra de Malvinas

Cárdenas nació en 1962 en Paso de Indios, Chubut, y era hijo de Rosa Elisa López y de Faustino Cárdenas. A los 13 años dejó su pueblo natal para trabajar como peón rural en campos de El Calafate y Cholila, una experiencia que marcó su juventud en la Patagonia, de acuerdo a lo publicado por El Chubut.

A los 18 años cumplió con el Servicio Militar Obligatorio y en 1982 fue enviado a la guerra de Malvinas. Integró el Batallón de Infantería de Marina N°5, como muchos jóvenes nacidos en 1962 y 1963 que fueron movilizados durante el conflicto del Atlántico Sur.

Tras la guerra se radicó en Trevelin, donde vivió hasta su muerte. Durante mucho tiempo su historia fue poco conocida en su pueblo natal.

Cárdenas presidió el Centro de Veteranos de Malvinas de Trevelin, desde donde organizó año a año las actividades conmemorativas y brindó testimonio en primera persona sobre la guerra. Fue un activo malvinizador y referente local en la transmisión de la memoria del conflicto.

Era el único veterano de Malvinas nacido y criado en Paso de Indios. El 20 de junio del 2022 se inauguró un monumento en su honor. El homenaje se levanta en el boulevard Fontana y 25 de Mayo y quedó como reconocimiento público a su historia.