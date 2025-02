Reclamaron en Bariloche el “cese de la persecución” de voluntarios y brigadistas por los incendios

Un grupo de referentes de la APDH, la Multisectorial contra la Represión de Bariloche y otras organizaciones sociales se manifestaron hoy en la sede de Tribunales de Bariloche para reivindicar la inocencia del albañil neuquino Nicolás Heredia, detenido y acusado de una tentativa de incendio en El Bolsón, y para reclamar que “dejen de cubrir a los verdaderos culpables”.

Señalaron que Heredia fue incriminado por la supuesta tenencia de una botella, “que en realidad bajaba rodando por la montaña y que no estaba en su mochila, como dijo la policía”. Aseguraron que “las descripciones no coinciden” y que el joven neuquino pudo demostrar que tiene domicilio en Senillosa y que había concurrido al lugar para prestar ayuda. Denunciaron que si terminó acusado de los incendios “es por ser morocho y albañil”.

Los manifestantes se concentraron en Tribunales mientras se realizaba una audiencia por zoom para definir planteos de la defensa en el proceso abierto contra Heredia.

Alhué Gavuzzo, de la Multisectorial, dijo que “la única prueba que citan es la botella” con supuesto material inflamable, “pero hay testigos que dicen que no era suya. En su mochila solo tenía viandas para llevarle a los brigadistas que trabajan en el incendio”.

Heredia fue el primer detenido en relación con el incendio que azota a Mallín Ahogado y El Bolsón, enfrentó la formulación de cargos la semana pasada y el juez Ricardo Calcagno lo imputó por tentativa de incendio y le dictó un mes de prisión preventiva, que cumple en el penal de Bariloche.

También permanece preso y acusado del mismo delito es Jorge Hermosilla, quien padece una discapacidad. Otras seis personas fueron detenidas y recuperaron a la libertad luego de que el juez desacreditó las acusaciones.

Gavuzzo dijo que el origen real del incendio “a este paso nunca se va a saber” y que los vecinos afectados y quienen siguen los hechos relacionados con los incendios “no entienden por qué Heredia está preso”.

Opinó que los gobiernos provincial y nacional “lo que buscan con esto es que no se hable de su responsabilidad en el vaciamiento de la estructura de lucha contra incendios, que no son únicamente acá, sino en todo el país. El presidente Milei no le dedicó ni un tuit”.

Una integrante de la APDH y de la comunidad mapuche de Anecón Grande, Felisa Curamíl, dijo que estaban allí “para acompañar a todos los que sufren esta injusticia de las detenciones arbitrarias”, a la que definió como “una cacería de brujas” y una persecución “por portación de rostro”.

Se preguntó por qué les piden DNI para entrar a tribunales cuando “a los gauchos que fueron a apalear y rebenquear a la gente el otro día frente a la comisaría nadie los identificó, ni causa tienen”.

Entendió que “hay una complicidad de Nación y del gobierno provincial de “dejar hacer a todos los que tienen intereses inmobiliarios en esta zona de tantos recursos”.

Marcela Cano, que también acudió a la convocatoria, dijo que “buscan un culpable como sea, pero no van contra los verdaderos responsables de los fuegos”.