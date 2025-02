La madre de uno de los detenidos en El Bolsón: «Mi hijo fue a pasear, es inocente»

Desde que comenzaron los incendios en El Bolsón los arrestos y liberaciones de personas sospechadas de estar involucradas es materia de debate. Desde la Comisión Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) aseguran que es «una caza de brujas para ocultar la falta de recursos de Nación y Provincia».

En menos de una semana se detuvo a diez personas. De las cuales se liberó a ocho por falta de pruebas. La madre de uno de los detenidos habló con RÍO NEGRO RADIO y contó la cronología de hechos. En Bariloche distintas agrupaciones convocaron a una protesta para exigir su liberación. Aseguran que se trata de un «brigadista solidario» que fue detenido de «manera injusta«.

Madre de uno de los detenidos en El Bolsón: «Es inocente»

Sandra Gramajo, madre de Nicolás Damián Heredia, uno de los detenidos con prisión preventiva por los incendios en El Bolsón, el miércoles pasado estaba cerca de Senillosa, donde vive. Estaba en la ruta, yendo al un campo, cerca de Challacó – a unos 25 km de Cutral Co – y ahí recibió el llamado de una de sus hijas: «Mamá, sabés que están los milicos acá en la casa». Sandra miró a su marido y le dijo: «Volvé. Hay problemas, parece que en la casa».

Al volver se encontró con oficiales que buscan información de su hijo: Nicolás Damián Heredia. Querían saber si vivía ahí. «¿Por qué andan averiguando eso?», preguntó. «No sé, nos mandan de la comisaría de El Bolsón», le contestaron. «Sí, él vive acá», les dijo, «yo soy su mamá. ¿Pasó algo?». «No le podemos informar nada», cerró el oficial, «porque no sabemos nada».

Desde el miércoles pasado Sandra tuvo preguntas que no le contestaron. Su hijo estaba en El Bolsón, de vacaciones. Había hablado con él y – hasta donde supo – estaba bien. Pero, tras la visita de los oficiales a su casa lo llamó y no contestó. Sus hijos «googlearon» los teléfonos de las comisarías de El Bolsón. Sandra llamó una por una, y no tuvo respuesta: ¿Qué le pasaba a Nicolás? ¿Dónde estaba? ¿Le habrá pasado algo?, se preguntaba, ¿A dónde lo buscamos si no atiende el teléfono?.

«Recién el jueves, en redes sociales, veo que me lo estaban escrachando«, contó Sandra. «¿Cómo pueden hacer eso? Si él estaba yendo a pasear allá, si estaba colaborando con los incendios desde el primer día, ¿será por la cara?», se preguntó. Y las dudas siguieron: «lo pueden matar y tirar al agua y nosotros ni enterados». Y ahí le entró la desesperación.

Recién el viernes recibió un llamado del abogado defensor: «sí, está detenido», le confirmó. «Pero, si mi hijo fue a pasear, a conocer», le contestó, «no pueden acusar a una persona sin saber nada».

Recién el lunes, pudo hablar con él por teléfono. Y ahí supo que a su hijo lo detuvieron cuando estaba ayudando a brigadistas. Por teléfono Heredia le contó lo que le pasó: lo detuvieron, le sacaron el teléfono y ya no pudo comunicarse. En su mochila tenía sandwiches para quienes estaban apagando el fuego.

«Yo pongo las manos al fuego por él, lo crié y lo parí«, dijo Sandra, «no es de ir a hacer maldad a ningún lado. La gente que es humilde paga los platos rotos de los que tienen plata». E insistió: «Mi hijo es inocente».

Escuchá a Sandra Gramajo en RÍO NEGRO RADIO: