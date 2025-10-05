Reconfiguran la ampliación del ducto para dar más gas a la cordillera

Las plantas compresoras llegaron a Chubut en febrero del año pasado luego de siete años (Enarsa)

La obra de ampliación del sistema cordillerano patagónico, clave para garantizar el abastecimiento de gas natural en más de 25 localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut, se reconfiguró con el objetivo de optimizar su operatividad y asegurar su conexión con el sistema troncal nacional.

Según informó la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur, se procede actualmente a la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, así como al montaje de un nuevo equipo en la planta existente de Gobernador Costa, ambas en la provincia del Chubut.

A estas dos instalaciones se sumará una tercera planta compresora en Holdich, también chubutense, cuya ejecución comenzará próximamente.

La reconfiguración del proyecto, que originalmente contemplaba solo dos plantas compresoras, responde a la necesidad de adecuar el sistema a las condiciones operativas actuales.

Además, se incorporó un componente estructural de relevancia: la interconexión del gasoducto Cordillerano Patagónico con el gasoducto General San Martín, el principal ducto troncal del país, que transporta gas desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires.

Esta vinculación permitirá diversificar los puntos de inyección y mejorar la confiabilidad del suministro.

Tercera planta compresora: se suma una nueva estación en Holdich (Chubut), que complementará las de Gobernador Costa y Alto Río Senguer, mejorando la presión y el caudal operativo.



Ampliación del alcance regional: el proyecto permitirá incorporar a más de 12.000 nuevos usuarios y abastecer de manera sostenida a 25 localidades patagónicas.



La obra, que en 2017 había sido adjudicada bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa), fue retomada tras un acuerdo entre las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, junto con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía de la Nación.

El esquema de financiamiento incluye aportes de los Bancos del Chubut y de Neuquén, con una inversión global superior a 50.600 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ampliación permitirá habilitar nuevas conexiones y resolver las restricciones que desde 2022 afectan la factibilidad de acceso al servicio en diversas localidades cordilleranas.

Unos 12.000 hogares podrán tener gas natural

El incremento de la capacidad de transporte estimado es de 300.000 metros cúbicos diarios, lo que posibilitará incorporar a más de 12.000 hogares, además de instituciones públicas, hospitales y escuelas.

El sistema cordillerano patagónico cuenta con 1.700 kilómetros de cañerías y abastece a localidades de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, Trevelin, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En declaraciones recientes, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el carácter estratégico de la obra al señalar que “la Patagonia debe ser reconocida como el motor energético del país”, y subrayó la necesidad de “poner fin a una injusticia histórica” que impide el acceso al gas natural a comunidades ubicadas en una de las regiones que más energía produce en la Argentina.

Con la culminación de las nuevas plantas y la conexión al Gasoducto San Martín, el sistema adquirirá mayor presión, seguridad y autonomía. Se prevé que las tareas principales concluyan antes del invierno de 2026, con la meta de garantizar el suministro continuo y la incorporación de nuevos usuarios en toda la región cordillerana.

Ocho años de disputas políticas

La ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico fue anunciada por primera vez en 2017, bajo la gestión de Energía Argentina S.A. (Enarsa), con el propósito de mejorar la capacidad de transporte del sistema y permitir la conexión de unas 15.000 familias.

En aquel momento, se importaron dos plantas compresoras desde el exterior, que permanecieron durante años almacenadas en la aduana de Campana, provincia de Buenos Aires.

Durante varios períodos, la falta de financiamiento y los desacuerdos interjurisdiccionales paralizaron la obra.

La situación derivó en una saturación del ducto, impidiendo desde 2017 la incorporación de nuevos usuarios en la zona cordillerana.

En 2024, tras el cambio de administraciones provinciales, los gobernadores Torres (Chubut), Weretilneck (Río Negro) y Figueroa (Neuquén) reactivaron el proyecto mediante un acuerdo de cooperación energética.

El mismo fue formalizado en enero y ratificado en mayo de ese año por la Secretaría de Energía de la Nación.

El 4 de julio de este año se perfeccionó el acuerdo que quedó en un financiamiento conjunto de los bancos provinciales de Neuquén y Chubut (Río Negro privatizó su entidad financiera en los 90) y, luego, el ente nacional permitió que se pueda pagar ese préstamo con la tarifa que se le cobrará a los nuevos usuarios.

La reconfiguración posterior, liderada por Camuzzi Gas del Sur, amplió los alcances del proyecto original al incluir la interconexión con el Gasoducto San Martín y una nueva planta en Holdich, con el objetivo de mejorar la presión y la capacidad operativa.

Con estas modificaciones, el proyecto busca finalmente cerrar un ciclo de más de ocho años de demoras, posicionando al sistema como un componente esencial del abastecimiento energético en el sur argentino.