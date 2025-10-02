Reconstruyeron el puente de acceso a Isla Jordán de Cipolletti y habilitaron el tránsito doble mano

Tras dos años de espera, finalizaron la reconstrucción del puente Isla Jordán, restableciendo el tránsito seguro de doble mano que conecta a cientos de familias por día. El trabajo consistió en la sustitución de la alcantarilla provisoria que fue colocada a partir de la rotura de la preexistente en el año 2023.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaría de Obras Públicas explicó que el trabajo para finalizar el puente de la Isla Jordán se hizo en conjunto con el DPA «ellos aportaron caños y maquinaria pesada y nosotros mano de obra, áridos, hormigón y detalles finales», afirmaron.

Durante la ejecución de la obra se procedió al levantamiento del muro de la alcantarilla, aumentando la altura del muro. Posteriormente se construyó el terraplén y el relleno adecuado para consolidar la calle y garantizar la estabilidad de la zona afectada.

Con esta obra se recupero el tránsito doble mano que se vio interrumpido desde 2023. (Foto: Gentileza)

Las obras contaron con una inversión de 12 millones de pesos realizada por el gobierno de Río Negro y la ejecución por parte del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en coordinación con la Municipalidad de Cipolletti y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, se busca recuperar un paso vital para unir el balneario y la ciudad.

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler destacó que se trata de un puente «con mucha calidad, de doble mano, parte del Plan de obra pública de conectividad que tiene Cipolletti».

Además, el jefe comunal adelantó que «ahora nos ponemos a trabajar en el proyecto que une Mastrocola con el puente de la Margen Sur, algo muy pedido por los vecinos”.