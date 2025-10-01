Cipolletti cumple 122 años y Diario RÍO NEGRO lo celebra con un suplemento especial

Este viernes 3 de octubre, Cipolletti celebra 123 años de historia y Diario RÍO NEGRO acompaña este aniversario con un suplemento especial que recorre la vida de una ciudad marcada por la fuerza de sus pioneros, el empuje productivo y la identidad cultural que la convirtió en uno de los ejes más dinámicos del Alto Valle.

Desde aquel origen ligado al río y al ferrocarril, hasta la actualidad de una ciudad que se expande y multiplica, Cipolletti ha sabido conjugar tradición y modernidad. Su cumpleaños es también una oportunidad para volver sobre esos hitos que definieron su presente y proyectan su futuro.

Una ciudad que nunca dejó de crecer

Gentileza: Municipio de Cipolletti.-

La historia de Cipolletti es la de una comunidad que siempre apostó al trabajo y al desarrollo. El riego, la fruticultura y la llegada del tren marcaron el inicio de un camino que permitió transformar la tierra en producción y dar lugar a la radicación de familias que hicieron de este lugar su hogar.

Hoy, la ciudad se proyecta más allá de sus límites históricos: nuevos barrios, loteos y desarrollos inmobiliarios dan cuenta de un crecimiento que no se detiene.

Voces que construyen identidad

En este suplemento especial, los lectores encontrarán testimonios de vecinos y protagonistas que cuentan, en primera persona, cómo es vivir en Cipolletti, qué recuerdan de su pasado y cuáles son los sueños que tienen para el futuro. Empresarios, comerciantes, artistas, deportistas y referentes sociales aportan su mirada sobre una ciudad que se reinventa día a día.

Cipolletti es también tierra de cultura y deporte. Sus instituciones, sus clubes, sus escuelas, han sido semillero de generaciones enteras que llevaron el nombre de la ciudad más allá de las fronteras regionales. Desde el básquet y el fútbol hasta el teatro, la música y las nuevas expresiones artísticas, la ciudad late con una identidad diversa y pujante.

Una comunidad que se piensa hacia adelante

Este aniversario invita a repasar la historia y a pensar los desafíos del presente y las oportunidades del futuro. Cómo hacer frente a los problemas de la urbanización acelerada, cómo sostener la calidad de vida en medio del crecimiento, cómo potenciar el turismo, la innovación y la educación son algunos de los interrogantes que atraviesan la mirada de sus habitantes.

El suplemento reúne también crónicas y fotografías históricas que permiten redescubrir el camino recorrido en más de un siglo, desde las primeras chacras hasta la consolidación como ciudad estratégica del Alto Valle.

Cipolletti, ciudad con futuro

Cipolletti llega a sus 122 años con la misma impronta de siempre: la de un lugar abierto, con espíritu emprendedor y con una comunidad que no se detiene. Sus vecinos saben que los sueños colectivos se construyen día a día, con esfuerzo y con esperanza.

Este viernes, Diario RÍO NEGRO presenta un suplemento especial para acompañar a la ciudad en su aniversario. Una edición única que invita a emocionarse con el pasado, a reconocerse en el presente y a proyectarse hacia el futuro.

