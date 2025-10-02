Sin acuerdo en Allen: gremios municipales rechazaron la propuesta y seguirán con el paro

El conflicto entre los trabajadores municipales de Allen y la gestión de Marcelo Román lleva 87 días sin resolución, tras una serie de negociaciones que no lograron avances. En la última audiencia, convocada por los gremios en la Secretaría de Trabajo, ambas partes volvieron a reunirse sin alcanzar un acuerdo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alejandra Zuñiga, delegada de UPCN, informó que el Ejecutivo ofreció un aumento del 1,5%, que se vería reflejado en el pago de los haberes de octubre. Sin embargo, Zuñiga señaló que, tras consultar con la asamblea de trabajadores, la propuesta fue rechazada y se resolvió continuar con las medidas de fuerza hasta la próxima audiencia, prevista para el jueves de la semana próxima.

«Sigue siendo insuficiente para la economía con la que vivimos hoy en día, con los aumentos de todo lo básico: alquileres, impuestos, alimentos básicos», afirmó la delegada.

El aumento propuesto por el Ejecutivo en esta instancia representa una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a las ofertas anteriores, que desde el inicio de las negociaciones paritarias en julio se habían mantenido en el 1%.

Los gremios municipales ya habían manifestado a este medio que la situación económica de los empleados se agrava con el paso del tiempo. Según indicaron los sindicatos, los haberes del último mes se depositaron de forma escalonada y recién hace unos días se abonó la última categoría.

“Nadie viene a trabajar gratis. La mayoría somos cabezas de familia y muchos compañeros están con atraso en los alquileres. A algunos no se les pagó el adelanto y quedaron en problemas porque los dueños no entienden que el municipio no cumpla. Los problemas empiezan a ser más graves, no sabemos cómo contenerlos, los acompañamos, pero no somos el gobierno ni la gestión”, remarcaron los gremios.

Hasta el momento, las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores municipales incluyeron concentraciones frente al edificio municipal, anteriormente también en el corralón municipal, marchas y retención de servicios.