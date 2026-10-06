Récord de inscriptos para autoridad de mesa en las próximas elecciones de Bariloche

En sólo cuatro días de convocatoria, la Junta Electoral Municipal de Bariloche registró cerca de 600 postulaciones para oficiar como autoridad de mesa en las próximas elecciones donde la población elegirá a la convención constituyente para actualizar la Carta Orgánica de la ciudad. La paga por el día de trabajo durante los comicios será de 100 mil pesos.

«El primer día, al mediodía, ya teníamos cerca de 200 postulaciones. Nos sorprendió la cantidad de inscriptos, no nos había pasado antes», señaló Dana Guzmán, integrante de la Junta, y lo relacionó con «la necesidad de la gente», en cuánto a contar con un ingreso económico extra.

Dana Guzmán, presidenta de la Junta Electoral de Bariloche, enacbezó el sorteo del orden de fuerzas en la Boleta Única de Papel.

La convocatoria abrió el viernes pasado, 2 de octubre. «Si bien necesitamos exactamente 666 personas para cubrir los roles de autoridad de mesa, vamos a convocar cerca de 700 para prevenir las ausencias o inconvenientes que puedan surgir», explicó Guzmán.

Oficialmente, la convocatoria termina el 17 de octubre, y ese mismo día tienen previsto anunciar quiénes conformarán el equipo para las elecciones del 1 de noviembre en Bariloche. Sin embargo, si antes de esa fecha llegan a cubrir el cupo necesario con personas idóneas para el puesto, podrían cerrar la convocatoria antes de esa fecha.

«Priorizamos la experiencia en otras elecciones, pero tenemos que dar la oportunidad a todos. Es un derecho civil poder participar», señaló la referente de la Junta Electoral, y remarcó que, quienes participen, «van a hacer historia», en relación a la particularidad de las elecciones a constituyentes, que se dan sólo cada 20 años en la ciudad.

Elecciones en Bariloche: la ciudad se prepara para los comicios de noviembre. Foto: Archivo

Para estas elecciones, el gobierno provincial se hará cargo del pago a las autoridades de mesa. Como siempre, estarán a disposición las escuelas públicas, donde se desarrollarán las votaciones, y la Policía de Río Negro estará a cargo de la custodia durante ese día.

El 1 de noviembre, la jornada se desarrollará en las escuelas a partir de las 7 de la mañana. «Va a ser muy rápido este escrutinio», señaló Guzmán, en relación a la hora de finalización del turno de trabajo.

Cómo anotarse

Quienes estén interesados en postularse, pueden hacerlo de forma presencial, en la sede de la Junta Electoral de Bariloche, de lunes a viernes entre las 8 y las 13, o bien a través de la página web del municipio.

Pueden participar de la convocatoria las personas mayores de 18 años, que sepan leer y escribir, y figuren en el padrón municipal. Para trabajar el día de las elecciones, es obligatorio asistir a la capacitación que dará la Junta, que se llevará a cabo en octubre, en cuatro puntos distintos de la ciudad, y tendrán una duración de 1 hora.