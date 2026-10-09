Bariloche a la Carta 2026 se vive a pleno: la agenda de este viernes 9 de octubre, con chefs, sabores y música
Turistas de distintos puntos del país ya disfrutan de una nueva edición de Bariloche a la Carta. Este viernes comienza la Feria Gastronómica en el Centro Cívico, con clases de cocina, propuestas para toda la familia, espectáculos musicales y los mejores sabores de la Patagonia. Conocé todas las actividades y horarios.
Bariloche vive a pleno una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC 2026), uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país. La ciudad recibe a turistas de diferentes regiones del país que llegaron para disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, turismo, productos regionales y reconocidos chefs. Este viernes 9 de octubre, la actividad tendrá uno de sus grandes atractivos con la apertura de la Feria Gastronómica en el Centro Cívico.
Con 6.000 metros cuadrados dedicados a los sabores de la región, la feria reunirá a productores de Río Negro, restaurantes, bodegas, cervecerías, chocolaterías y emprendimientos gastronómicos. Desde las 12 y hasta la medianoche, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes espacios y participar de una agenda que incluye clases magistrales, actividades infantiles y música en vivo.
Bariloche a la Carta 2026: todas las actividades del viernes 9 de octubre
La programación de este viernes tendrá como escenario principal el Centro Cívico, donde cocineros locales, nacionales e internacionales compartirán sus conocimientos y propuestas con el público.
La agenda del escenario principal será la siguiente:
- 14:00: Clase de cocina «Puerto Montt en BALC», con Soledad Vilches, de Puerto Montt (Chile), y Aníbal Ramírez, del Hotel Sheraton Bariloche.
- 15:30: Actividad infantil «La cocina de Giorgio», una propuesta de Supersaludable que invita a los más chicos a descubrir sabores y preparar recetas de manera divertida.
- 16:30: Clase de cocina «Córdoba y Río Negro se fusionan», a cargo de Martín Altamirano.
- 19:30: Música en vivo con Winter Band, que llevará su espectáculo al escenario principal de la feria.
Además, desde las 18 habrá DJ sets en vivo en los espacios El Patio y Plaza Este, para acompañar la experiencia gastronómica.
Los mejores chefs y sabores regionales llegan a la feria BALC
Una de las propuestas destacadas de esta edición es BALC Invita, un espacio que permitirá conocer las creaciones de diferentes cocineros y restaurantes invitados.
Durante este viernes, el stand 1 estará dedicado a Quiven Patagonia House Kitchen, con Pablo Quiven, mientras que el stand 2 recibirá a La Encontrada Wine Bistró, con Mercedes Rotondo y Nicolás Montecino.
La feria también tendrá una novedad especial: Córdoba participa por primera vez como provincia invitada, con un pabellón exclusivo en el que presentará sus productos, productores y propuestas culinarias.
El público podrá recorrer espacios dedicados a vinos patagónicos, cervezas artesanales, ahumados, dulces, especias, aceites de oliva y otras especialidades que reflejan la diversidad productiva de la región.
Actividades para chicos y propuestas para disfrutar en familia
Los más pequeños también tendrán su lugar en Bariloche a la Carta. Este viernes, a las 15:30, Giorgio regresará con su propuesta de cocina participativa, una experiencia que combina creatividad, aprendizaje y alimentación saludable.
En esta edición, el taller pondrá el foco en el yogur como ingrediente para elaborar recetas originales y nutritivas utilizando productos regionales.
Además, a las 17:30 se realizará un taller de decoración de alfajorcitos y brownies, a cargo de Lu Pérez Pieroni, especialista en gastronomía infantil y creadora de contenido.
Pop-ups gastronómicos: dos experiencias con entradas agotadas
La actividad de Bariloche a la Carta también se extenderá a diferentes restaurantes de la ciudad, con encuentros especiales que reúnen a chefs invitados.
Este viernes habrá dos propuestas que ya tienen sus lugares agotados:
Yuzu Izakaya en Oni Cantina: Edgar Kuda, Luca Yañez e Irina Puebla cocinarán en Oni Cantina, ubicado en avenida Bustillo, kilómetro 13,6. Habrá dos turnos, a las 19:30 y a las 22:30.
Anafe en Solís: Nico Arcucci, Mica Najmanovich y Mecha Solís compartirán una experiencia gastronómica en Solís, ubicado en De los Cipreses Norte 555. También habrá dos turnos, a las 19:30 y a las 22:30.
Ambas propuestas se encuentran completas, una muestra del interés que despiertan las experiencias especiales de esta edición.
Feria BALC 2026: horarios, entradas y cómo participar
La Feria Gastronómica de Bariloche a la Carta se desarrollará desde este viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, en el Centro Cívico, con actividades de 12 a 0.
El ingreso estará organizado en tres turnos:
- Primer turno: de 12 a 16:30.
- Segundo turno: de 16:30 a 21.
- Tercer turno: de 21 a 0.
Cada entrada incluye un ecovaso. Los menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad no abonan ingreso, aunque deberán presentar la documentación correspondiente en el acceso identificado como «El Mercado».
Además, durante los cuatro días, de 12 a 13 se implementará la Hora Silenciosa, con reducción de estímulos sonoros y lumínicos en los sectores cerrados, para favorecer una experiencia más accesible, especialmente para personas dentro del espectro autista.
Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de Bariloche a la Carta.
Con una agenda que continuará durante todo el fin de semana largo, Bariloche vuelve a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la buena gastronomía, con propuestas que ponen en valor los productos, los cocineros y la identidad culinaria de la Patagonia.
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