Bariloche a la Carta 2026 se vive a pleno: la agenda de este viernes 9 de octubre, con chefs, sabores y música

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de Bariloche a la Carta. Imagen archivo edición 2025.

Bariloche vive a pleno una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC 2026), uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país. La ciudad recibe a turistas de diferentes regiones del país que llegaron para disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, turismo, productos regionales y reconocidos chefs. Este viernes 9 de octubre, la actividad tendrá uno de sus grandes atractivos con la apertura de la Feria Gastronómica en el Centro Cívico.

Con 6.000 metros cuadrados dedicados a los sabores de la región, la feria reunirá a productores de Río Negro, restaurantes, bodegas, cervecerías, chocolaterías y emprendimientos gastronómicos. Desde las 12 y hasta la medianoche, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes espacios y participar de una agenda que incluye clases magistrales, actividades infantiles y música en vivo.

Bariloche a la Carta 2026: todas las actividades del viernes 9 de octubre

Foto gentileza BALC. Edición 2025. Chiwi Giambirtone.-

La programación de este viernes tendrá como escenario principal el Centro Cívico, donde cocineros locales, nacionales e internacionales compartirán sus conocimientos y propuestas con el público.

La agenda del escenario principal será la siguiente:

14:00: Clase de cocina «Puerto Montt en BALC», con Soledad Vilches, de Puerto Montt (Chile), y Aníbal Ramírez, del Hotel Sheraton Bariloche.

Clase de cocina «Puerto Montt en BALC», con Soledad Vilches, de Puerto Montt (Chile), y Aníbal Ramírez, del Hotel Sheraton Bariloche. 15:30: Actividad infantil «La cocina de Giorgio», una propuesta de Supersaludable que invita a los más chicos a descubrir sabores y preparar recetas de manera divertida.

Actividad infantil «La cocina de Giorgio», una propuesta de Supersaludable que invita a los más chicos a descubrir sabores y preparar recetas de manera divertida. 16:30: Clase de cocina «Córdoba y Río Negro se fusionan», a cargo de Martín Altamirano.

Clase de cocina «Córdoba y Río Negro se fusionan», a cargo de Martín Altamirano. 19:30: Música en vivo con Winter Band, que llevará su espectáculo al escenario principal de la feria.

Además, desde las 18 habrá DJ sets en vivo en los espacios El Patio y Plaza Este, para acompañar la experiencia gastronómica.

Los mejores chefs y sabores regionales llegan a la feria BALC

La propuesta de BALC trasciende el Centro Cívico. Hay propuestas y actividades en restaurantes y hoteles de Bariloche. Foto: Chiwi Giambirtone.-

Una de las propuestas destacadas de esta edición es BALC Invita, un espacio que permitirá conocer las creaciones de diferentes cocineros y restaurantes invitados.

Durante este viernes, el stand 1 estará dedicado a Quiven Patagonia House Kitchen, con Pablo Quiven, mientras que el stand 2 recibirá a La Encontrada Wine Bistró, con Mercedes Rotondo y Nicolás Montecino.

La feria también tendrá una novedad especial: Córdoba participa por primera vez como provincia invitada, con un pabellón exclusivo en el que presentará sus productos, productores y propuestas culinarias.

Chiwi Giambirtone.-

El público podrá recorrer espacios dedicados a vinos patagónicos, cervezas artesanales, ahumados, dulces, especias, aceites de oliva y otras especialidades que reflejan la diversidad productiva de la región.

Actividades para chicos y propuestas para disfrutar en familia

Los más pequeños también tendrán su lugar en Bariloche a la Carta. Este viernes, a las 15:30, Giorgio regresará con su propuesta de cocina participativa, una experiencia que combina creatividad, aprendizaje y alimentación saludable.

En esta edición, el taller pondrá el foco en el yogur como ingrediente para elaborar recetas originales y nutritivas utilizando productos regionales.

Además, a las 17:30 se realizará un taller de decoración de alfajorcitos y brownies, a cargo de Lu Pérez Pieroni, especialista en gastronomía infantil y creadora de contenido.

Pop-ups gastronómicos: dos experiencias con entradas agotadas

Foto: Archivo.-

La actividad de Bariloche a la Carta también se extenderá a diferentes restaurantes de la ciudad, con encuentros especiales que reúnen a chefs invitados.

Este viernes habrá dos propuestas que ya tienen sus lugares agotados:

Yuzu Izakaya en Oni Cantina: Edgar Kuda, Luca Yañez e Irina Puebla cocinarán en Oni Cantina, ubicado en avenida Bustillo, kilómetro 13,6. Habrá dos turnos, a las 19:30 y a las 22:30.

Anafe en Solís: Nico Arcucci, Mica Najmanovich y Mecha Solís compartirán una experiencia gastronómica en Solís, ubicado en De los Cipreses Norte 555. También habrá dos turnos, a las 19:30 y a las 22:30.

Ambas propuestas se encuentran completas, una muestra del interés que despiertan las experiencias especiales de esta edición.

Feria BALC 2026: horarios, entradas y cómo participar

La Feria Gastronómica de Bariloche a la Carta se desarrollará desde este viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, en el Centro Cívico, con actividades de 12 a 0.

El ingreso estará organizado en tres turnos:

Primer turno: de 12 a 16:30.

de 12 a 16:30. Segundo turno: de 16:30 a 21.

de 16:30 a 21. Tercer turno: de 21 a 0.

Cada entrada incluye un ecovaso. Los menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad no abonan ingreso, aunque deberán presentar la documentación correspondiente en el acceso identificado como «El Mercado».

Además, durante los cuatro días, de 12 a 13 se implementará la Hora Silenciosa, con reducción de estímulos sonoros y lumínicos en los sectores cerrados, para favorecer una experiencia más accesible, especialmente para personas dentro del espectro autista.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de Bariloche a la Carta.

Con una agenda que continuará durante todo el fin de semana largo, Bariloche vuelve a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la buena gastronomía, con propuestas que ponen en valor los productos, los cocineros y la identidad culinaria de la Patagonia.