Cortés y Weretilneck presentaron la lista a las Convencionales de Bariloche

La presentación de la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche se realizó este jueves, con el intendente Cortés y el gobernador Weretilneck. Gentileza

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, junto al gobernador Alberto Weretilneck, presentaron este jueves la lista de la alianza Estamos Haciendo Bariloche que competirá en las elecciones a convencionales constituyentes del 1 de noviembre, por la reforma de la Carta Orgánica.

Con el slogan «votá naranja», el color emblema del barilochense y en el salón de la Asociación Mutual Empleados de Comercio (AMEC), el espacio presentó a sus candidatos y la lista que encabeza Yanina Sánchez, junto a dirigente gremial Alberto Arabarco.

Los ejes de la propuesta oficialista

La propuesta -que encabeza el espacio del jefe comunal- plantea destinar el 40% del presupuesto municipal a obras y pavimentación, reducir la cantidad de integrantes del Concejo Deliberante, establecer un límite de un empleado municipal cada 100 habitantes e incorporar becas universitarias para jóvenes de Bariloche, entre otros puntos, según difundió la fuerza tras el acto de lanzamiento colmado de militantes y seguidores.

En la presentación participaron representantes de juntas vecinales, dirigentes barriales, referentes deportivos, integrantes del equipo de gobierno municipal y autoridades provinciales.

Walter Cortés expuso los ejes de la lista oficialista para las Convencionales. Gentileza

Entre las propuestas difundidas por el espacio también aparecen la realización de dos referéndums anuales para someter determinados temas a decisión de los vecinos; políticas vinculadas con trabajo y oportunidades para residentes de Bariloche, acceso gratuito a la pileta para jubilados, niños y niñas, y lotes sociales destinados a familias.

La propuesta presentada pone el foco en una modificación de la estructura y el funcionamiento municipal. El proyecto plantea que una mayor proporción de los recursos tenga como destino obras e infraestructura, junto con cambios en la composición institucional y mecanismos de participación directa de los vecinos.

La lista de candidatos

Estamos Haciendo Bariloche es la alianza integrada por el Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro (JSRN). La lista fue oficializada entre las 13 fuerzas que competirán el 1 de noviembre.

La nómina encabezada por Yanina Sánchez y Alberto Arabarco, está integrada además por Julia Fernández, Leandro Lescano, Elisa Mariela Guerra, Adrián Marcelo Grau y Hermenegildo Ortega en los primeros lugares. También la integran Norma Beatriz Zublin, Warner Luis Erwin Riquelme, Agustina Visitación Paillalef, José Alfredo Lamas, Sandra Noemí Quezada, Félix Armando Cabrera, Mariela de las Nieves Llancanao y Arnaldo Gabriel Gherzoni.