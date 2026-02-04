Reforma laboral: crece la tensión en Diputados mientras el Gobierno acelera los tiempos

La reforma laboral todavía no se votó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados ya se empieza a palpitar la tensión. Aunque el texto sigue en plena negociación entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los senadores, los diputados del oficialismo y del ala colaborativa descuentan que saldrá aprobado el próximo miércoles 11 y ya tantean el terreno para la sanción definitiva.

Lograr el objetivo durante las sesiones extraordinarias será muy difícil, por no decir prácticamente imposible, para La Libertad Avanza. La convocatoria del Poder Ejecutivo es hasta el viernes 27 de febrero, y técnicamente habría tiempo hasta el 18 para firmar dictamen. El lunes 16 y martes 17 son los feriados de Carnaval y no habrá actividad.

Otro factor que juega en contra es el tiempo que se tomará el Senado para enviar la media sanción a Diputados. Se trata de un trámite administrativo que no tiene plazos, pero que puede verse dificultado por la cantidad de modificaciones que sufriría el dictamen en su redacción, posiblemente durante la noche del 11.

Los obstáculos no son solo temporales, sino también políticos. Desde el PRO le advirtieron al Gobierno que el debate está mal encarado porque los diputados no están participando de las negociaciones. Las tratativas son entre el Gobierno nacional (puntualmente, los ministerios de Interior y Economía), los gobernadores y los senadores.

“Por lo que es el tema y por el trabajo que habría que hacer, hoy tendrían que estar trabajando juntas las dos Cámaras, y es algo que no está pasando. Eso realmente alerta porque cualquier cambio que introduzca Diputados haría que la ley vuelva al Senado y eso retrasaría la sanción”, advirtió el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

El bonaerense hizo esas declaraciones a la prensa acreditada al retirarse de una reunión de autoridades de bloque con el presidente de la Cámara, Martín Menem, donde acordaron votar el jueves 12 la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los menores.

Conocedor del Congreso, Ritondo no pasó por alto que en Diputados hay un nivel de fragmentación de bloques superior al del Senado, que hace más complejas las negociaciones por la reforma laboral. “Me parece que lo ideal sería que antes de la sanción, por lo menos, haya una mirada de algunos bloques que si bien quieren acompañar, tienen alguna disidencia con la iniciativa oficial”, dijo.

Otros diputados aliados al Gobierno no opinaron lo mismo. “Hace 15 años que estamos discutiendo esto”, retrucaron fuera de micrófono, casi con fastidio. Incluso no descartaron la posibilidad de que haya un dictamen exprés, sin rondas de exposiciones. Serían dos: las de Legislación del Trabajo (aún no conformada) y Presupuesto y Hacienda.

Por lo pronto, la reforma laboral volvió a ser el eje de una reunión de la “mesa política” del Gobierno este miércoles en Casa Rosada. La tensión pasa por el artículo que rebaja el impuesto a las Ganancias a las sociedades e impacta en la recaudación de las provincias. Pero en Balcarce 50 dejan trascender que no habrá cambios, como piden los gobernadores.

De ese encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Corresponsalía Buenos Aires.