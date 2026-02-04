Luis Caputo confirmó que habrá un nuevo sistema para medir la inflación: “hay que comparar peras con peras” 

Tras la polémica salida de Marco Lavagna del INDEC, el ministro de economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que se hará una nueva encuesta de hogares para calcular el índice de inflación.

Desde 2017, el IPC releva los precios de todo el país y se estructura en una canasta que pondera los patrones de consumo de las familias de acuerdo a la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05. La medición en la que había trabajado Marco Lavagna antes de renunciar a su puesto se iba a basar en la muestra de la (ENGHo) 2017/18.

Caputo confirmó que habrá cambios en las mediciones del INDEC

Para el ministro de Economía, aplicar esa canasta a la nueva metodología era continuar con datos desactualizados: “La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia. Los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004″.

En ese contexto, afirmó: “Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mi eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer”.

De hecho, Caputo aseguró que ni él ni el presidente Javier Milei estaban de acuerdo con cambiar el índice. “Creemos que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas”, sostuvo en declaraciones con LN+.

El organismo estadístico iba a poner en marcha una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, y con la renuncia de Marco Lavagna al organismo, el Gobierno decidió postergar su aplicación.

La publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba prevista para el próximo martes 10 de febrero y esa decisión fue aplazada. “Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó Caputo días atrás.

En la práctica, la modificación de la nueva metodología para medir la inflación tenía previsto darle una mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general de precios. Entonces, rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones ganaban relevancia, mientras que otros como alimentos y bebidas, indumentaria y calzado reducían su participación.

Caputo afirmó que Marco Lavagna “se fue de manera amigable»

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta noche que Marco Lavagna, ex titular del INDEC, «se fue de manera amigable» del gobierno , y que su salida obedeció a cuestiones técnicas por el índice de inflación.

En ese sentido, Caputo confió que «no hay nada que ocultar», tras la renuncia de Lavagna, y aclaró que tampoco «hubo una presión del FMI» para variar la medición.

«Había una idea de aplicar el método de Marco cuando llegara la etapa de desinflación, él había anunciado una fecha específica, pero el tema se retrasó», explicó el ministro, y agregó que «hubo un ataque político» por parte de algunos grupos que «quieren que al país le vaya mal».

Además, y en declaraciones al canal La Nación +, Caputo indicó que «lo del INDEC no tuvo impacto» para el gobierno que encabeza Javier Milei.

Con información de TN, N.A y LN+.