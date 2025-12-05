Reforma laboral: se conocieron los 182 artículos que podrían transformar la Ley de Contrato de Trabajo

El Gobierno de Javier Milei avanza en la aprobación de la modificación en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744). Los detalles de la Reforma Laboral implicarían derogación de normas y modificaciones de leyes establecidas.

El borrador del proyecto que busca aprobar Javier Milei fue revelado por Noticias Argentinas. Dentro de los 182 artículos se incluyen distintas transformaciones fiscales y planes de dirección para los esquemas impuestos sobre normativas históricas. El proyecto, además, busca la exclusión de su aplicación a contrataciones de servicios, obras y Administración Pública.

Desde el Gobierno indicaron que las reuniones sobre la aplicación de la reforma laboral iniciarán el 10 de diciembre. Si bien anticiparon que el 9 se haría la presentación, el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 para poder incluir el proyecto.

Reforma laboral: modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo

: Se establece que las disposiciones de la LCT no serán aplicables a:Dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto que un acto expreso los incluya – 1:Contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. – 2: Trabajadores independientes y sus colaboradores. -3: Trabajadores independientes de plataformas digitales. Principio de la Norma Más Favorable : Se sustituye el artículo 9° de la LCT, estableciendo que la norma más favorable prevalecerá para el trabajador, pero el criterio de agrupamiento será «por instituciones» y no por la norma más favorable en abstracto.

Costas Judiciales: En caso de la sobreestimación de los créditos reclamados, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante6.

Reforma laboral: derogaciones de normas históricas

Artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, artículos 27, 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 214, 215, 216 y 275.

(LCT) N° 20.744, artículos 27, 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 214, 215, 216 y 275. El artículo 6 de la Ley N° 11.544 (Jornada Legal de Trabajo).

11.544 (Jornada Legal de Trabajo). Las leyes sobre Estatuto del Periodista Profesional (Nº 12.908) y el Estatuto del Viajante de Comercio (Nº 14.546).

Reforma laboral: aspectos Fiscales y de Inversión

Actualización de Quebrantos : Los quebrantos generados a partir del 1° de enero de 2025 se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), en lugar de la normativa actual.

: Los quebrantos generados a partir del 1° de enero de 2025 se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), en lugar de la normativa actual. Baja de Impuestos Internos : Se deja sin efecto el impuesto interno para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, y vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves.

: Se deja sin efecto el impuesto interno para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, y vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves. Exenciones en Ganancias : Se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación. Desde 2026, se exime el resultado derivado de la enajenación de inmuebles.

: Se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación. Desde 2026, se exime el resultado derivado de la enajenación de inmuebles. Incentivos al Campo: Los titulares de establecimientos de invernada o engorde a corral podrán optar por métodos específicos para valuar sus existencias ganaderas.

Con información de Noticias Argentinas