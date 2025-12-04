El FMI pidió a Argentina un “camino más ambicioso de acumulación de reservas” para acceder a los mercados financieros

El organismo internacional dijo que las reservas ayudarán a lograr una estabilidad del dólar. Foto: NA.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por medio de su portavoz Julie Kozack, destacó que Argentina redujo la inflación y la pobreza pero insistió que es necesario que el país fortalezca las reservas del Banco Central para volver a acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas del dólar.

Las declaraciones de la portavoz del FMI sobre Argentina

“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad», dijo Kozack.

«Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, agregó durante una conferencia de prensa en Washington, según citó Infobae.

El medio de Buenos Aires señaló que en la primera revisión del programa la administración del Gobierno de Javier Milei acordó con el organismo internacional un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y se estableció en 5.000 millones de dólares. Desde el staff del FMI asumen que Argentina no cumplirá con esa meta y no se descarta un nuevo waiver, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que Donald Trump considera al mandatario libertario como uno de sus aliados estratégicos en la región. Además el país logró los objetivos sobre emisión fiscal y déficit fiscal.

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, afirmó Kozack.

Para JP Morgan la acumulación de reservas debe ser una prioridad

El banco estadounidense JP Morgan estima que Argentina podría acumular reservas por debajo del 1% del PBI en 2026 al remarcar que debe ser una prioridad del gobierno de Javier Milei y espera las mejores perspectivas de crecimiento y desinflación de la gestión.

La entidad financiera compartió un informe en el que remarcó la necesidad de sumar reservas aprovechando el mejor escenario político tras las elecciones legislativas y el respaldo financiero de Estados Unidos, proyectando un escenario optimista para el próximo calendario.

El análisis sostiene que “si el esquema cambiario se sostiene, el sector público podría acumular reservas, aunque probablemente por debajo del 1% del PBI”,

Al respecto, precisó que las reservas brutas tienen un margen para aumentar US$5.000 millones durante el año, contemplando un tipo de cambio real por debajo del promedio histórico. Sin embargo, planteó que un tipo de cambio real más alto o mayores ingresos financieros podrían generar una mayor suba de las reservas.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas