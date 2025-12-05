Sesiones extraordinarias: el próximo martes el Gobierno presentará el proyecto de reforma laboral

El Poder Ejecutivo está a punto de llamar a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate el Presupuesto 2026 y las reformas de la segunda etapa de gestión. El decreto se conocerá en las próximas horas y el período se extenderá del 10 al 31 de diciembre, con posibilidad de reanudarse a fines de enero o bien en febrero. El oficialismo se alista y el próximo martes recibirá en la Cámara de Diputados al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La convocatoria a extraordinarias que firmará el presidente Javier Milei incluirá, según trascendió, el Presupuesto 2026; el proyecto de “inocencia fiscal” con el que buscan “sacar los dólares del colchón”; las reformas laboral, tributaria y penal; y una modificación de la Ley de Glaciares para facilitar la explotación minera, a pedido de gobernadores interesados.

El temario es ambicioso para los pocos días hábiles entre la Navidad y las fiestas de fin de año, y en el Congreso saben que será muy difícil un tratamiento exprés. Por eso, los esfuerzos estarían concentrados en sancionar en ambas Cámaras el Presupuesto 2026 y los cambios tributarios, por un lado; e iniciar el debate de la reforma laboral en el Senado, por otro.

Por el Presupuesto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa la ronda de reuniones con gobernadores y este viernes fue el turno del primer peronista opositor, el pampeano Sergio Ziliotto. El mandatario le trasladó al funcionario el reclamo por fondos adeudados a la provincia, pero aclaró que “esto no es un toma y daca” y que la respuesta a esos planteos no implica apoyo al Presupuesto.

El próximo martes 9 se presentará el proyecto de reforma laboral

En cuando a la reforma laboral, que ya es rechazada por los gremios y el peronismo, se presentará el próximo martes 9. Ese mismo día, el bloque de diputados comandado por el cordobés Gabriel Bornoroni recibirá al ministro Sturzenegger, quien integró el Consejo de Mayo y trabajó en la letra chica de los proyectos. El encuentro fue confirmado a los legisladores por dos secretarios de la cartera, Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace, que se reunieron con los legisladores el último martes.

Participantes de esa reunión aclararon a este medio que no se les entregó ningún proyecto por temor a filtraciones, aunque ya circula un nuevo borrador de la “modernización laboral” de 182 artículos, que incluyen la opción de fondo de cese laboral para reemplazar la indemnización, el banco de horas, convenios por empresa, salarios por productividad y un límite al derecho a huelga a través de la ampliación de los servicios esenciales, entre otros puntos.

La semana pasada, el Partido Justicialista emitió un comunicado de rechazo a la ley. “La reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI”, denunció el peronismo. Sostuvo que “buscan consolidar una precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

La reforma laboral ingresará por el Senado y la comisión encargada de discutirla será la de Trabajo y Previsión Social, donde seguiría como presidenta la cordobesa Carmen Álvarez Rivero con aval de la futura jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Los libertarios se preparan para dar el debate sin la presión del caso de Lorena Villaverde, la rionegrina con presuntos vínculos con el narco, quien finalmente renunció a ocupar su banca para quedarse dos años más como diputada.

En Diputados deberán constituirse, en principio, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación Penal. La primera deberá recomenzar el debate de la “ley de leyes” porque el dictamen firmado en noviembre caducó. Seguirá al frente del conjunto el economista Bertie Benegas Lynch. La segunda comisión tiene competencia sobre el proyecto de “inocencia fiscal” y todo indica que continuará en manos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, ya no por el PRO sino por La Libertad Avanza.

Tras ser reelecto como presidente de la Cámara, Martín Menem está abocado a la compleja tarea de distribuir los nuevos miembros de las comisiones, luego de que en la sesión preparatoria le delegaran esa facultad. El reglamento establece una distribución “por espacios políticos”, por lo que Menem tendrá discrecionalidad para definir si el criterio es por bloques o interbloques. Unión por la Patria, que denuncia haber sido perjudicado en el reparto hace dos años, pidió que para el cálculo se aplique el sistema D’Hondt.

Las sesiones extraordinarias marcarán el debut de La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados, tras reunir 95 diputados con el pase de varios del PRO y otros bloques. Esta conquista acercará al oficialismo a los dictámenes de mayoría en las comisiones, mientras que en el recinto deberá conseguir 34 voluntades extra para sesionar y aprobar los proyectos.