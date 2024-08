Internas en ATEN, la otra elección que mira Rolando Figueroa en el conflicto por el presentismo

Marcelo Guagliardo transita su séptimo mandato no consecutivo en ATEN. Foto: Cecilia Maletti.

El conflicto entre el gobierno de Rolando Figueroa y ATEN por la ley que estableció un plus por presentismo tiene un condimento más que, por ahora, no está en la superficie y es la elección interna del sindicato en 2025.

El Ejecutivo mira con atención cómo se desenvuelven los distintos sectores del gremio en esta puja, con el secretario general Marcelo Guagliardo y la líder de la seccional capital, Angélica Lagunas, como principales protagonistas.

El de Guagliardo es su séptimo mandato no consecutivo. Ganó por un margen de 1.000 votos en la elección del 2021 en una interna en la que participó el 63% del padrón. Todavía no hay fecha para los comicios del año que viene y mucho menos confirmación de quiénes podrían ser los eventuales candidatos.

“Si pensar en la elección de ATEN es parte de la estrategia del gobierno, es muy errada. Hoy no hay sector interno que no esté sumándose a la discusión”, aseguró Guagliardo a Diario RÍO NEGRO y sostuvo que se trata de “un ataque que no es salarial, sino que pone en juego la tarea social de los docentes”.

“Las discusiones internas las tenemos siempre pero, en este escenario, la prioridad es dar vuelta esta situación y lo estamos haciendo con mucha unidad”, afirmó.

El gremio realizó dos días de paro esta semana que, según el gobierno, fueron de menor acatamiento que en la anterior. La próxima habrá otras 72 horas de huelga que se iniciarán el martes con una permanencia en Casa de Gobierno.

Guagliardo aseguró que hay “una señal de madurez interna de la organización” y consideró que se vio fortalecida frente al conflicto. “Si el gobierno piensa que va a ganar algo azuzando la interna es un error”, aseguró.

Internas en ATEN: renuncias en Junín de los Andes

Sobre la renuncia de la comisión directiva de Junín de los Andes, negó que haya sido por el conflicto. Afirmó que en las asambleas hubo posiciones “violentas” de sectores de la oposición “y esto las compañeras no lo han tolerado”. Ahora se designó a un integrante de la comisión directiva provincial como normalizador.

El conflicto con el sindicato se inició tras la aprobación en la Legislatura de la ley que creó un adicional salarial para los docentes que no acumulen más de tres faltas trimestrales, con un límite de dos por mes. Guagliardo salió esta semana a pedir a los maestros que no se den de baja, como ofreció el Consejo Provincial de Educación (CPE), y que se cobre “sin condicionamientos”.

Dijo que no es una “contradicción” porque el gremio “no rechaza el adicional, sí que esté condicionado al uso legítimo de las licencias vigentes”. Es decir, para ATEN “el gobierno ha creado un adicional y se incorporó al salario”. Buscan que lo cobren todos, sin contabilizar el número de faltas que tenga un docente.