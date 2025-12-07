Renovación del mantenimiento de la PIAP: El futuro incierto de la planta de Arroyito

La Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito está paralizada y sólo se llevan a cabo tareas de mantenimiento. (Matías Subat)

El delegado de la Junta Interna de ATE en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), Daniel Soracio, brindó precisiones sobre el estado de la reactivación de las instalaciones, confirmando que existe un acuerdo tentativo para extender el contrato de preservación de la planta de Arroyito.

Si bien aún no está firmado, el convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la provincia de Neuquén prorrogaría el mantenimiento hasta abril de 2026.

Este plazo busca cubrir el inicio de las tareas de alistamiento y evitar que la estructura caiga en el abandono mientras se negocian los términos finales con posibles inversores para su puesta en marcha. No obstante, Soracio expresó la gran preocupación del gremio ante la falta de seguridad legal, ya que el contrato de concesión de las instalaciones que los vinculaba venció en octubre, lo que los deja “en el aire”.

Ocho años de parálisis y la extensión del contrato

Se cumplen 8 años desde que se paralizó la producción de agua pesada , insumo de las centrales nucleares. El delegado detalló que el acuerdo que permite el mantenimiento de la estructura y el pago de salarios está sostenido por fondos de CNEA, pero no hay un contrato formal que los vincule legalmente.

Los trabajadores decidieron suspender temporalmente las medidas de fuerza justamente para no entorpecer la inminente firma del acuerdo y forzar una continuidad a la fuente de empleo. Mirando al futuro, Soracio subrayó el valor del trabajo realizado en la planta, que ha sido “preservada lo mejor que se ha podido” desde su parada en 2017.

Proyecciones de reactivación y nuevos empleos

Las proyecciones de reactivación son a largo plazo: se estima que el alistamiento y acondicionamiento total tomará entre 18 y 24 meses, incluyendo la capacitación de personal y la instalación de nuevos sistemas de control.

El representante gremial calculó que la puesta en marcha generaría cerca de 200 nuevos puestos de trabajo directos, volviendo a producir un insumo crítico para las centrales atómicas que utilizan uranio no enriquecido.