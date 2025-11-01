Neuquén busca financiamiento para reactivar la PIAP

Neuquén puso en marcha la convocatoria para inversores con intención de disponer los fondos necesarios para reactivar la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada, PIAP. Así lo dio a conocer la Empresa Neuquina de Servicios Integrales (ENSI), que busca interesar a entidades financieras nacionales e internacionales, organismos de crédito, fondos de inversión, y otros posibles inversores.

La iniciativa apunta a encontrar a aquellos interesados en aportar de manera parcial o total los fondos que permitan que la planta de agua pesada vuelva a estar en condiciones operativas de producción. Para que esto ocurra, se debe ejecutar la recuperación de las instalaciones, el plan de modernización tecnológica y el reinicio de las operaciones.

Esta planta está inactiva desde 2017. Se encuentra en Arroyito y es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras que la empresa provincial ENSI es la encargada de operarla.

El denominado llamado de Expresiones de Interés busca captar a entidades financieras nacionales e internacionales, a organismos de crédito, fondos de inversión y otros posibles inversores institucionales o privados.

Interesadas en comprar la producción

A principios de octubre, también se hizo un llamado, pero para las empresas que estuvieran con intenciones de compar agua pesada y a adquirir además el insumo durante los próximos años. Esto permitiría poner en marcha las dos líneas de producción de la PIAP.

En esa oportunidad, se indicó que fueron al menos cinco los grupos que respondieron a la invitación, ante la consulta de este medio. Se aclaró que esos acuerdos no implican un contrato efectivo de comercialización.

En este nuevo llamado, se hizo mención a esa manifestación de interés. Por su parte, el presidente de ENSI, Rubén Etcheverry explicó que “esta nueva convocatoria que lanza la empresa no implica un compromiso contractual, sino que tiene por objetivo recabar información y propuestas sobre condiciones financieras que surgirán de las propuestas”.

Las entidades interesadas deberán informar, entre otros aspectos, forma de financiamiento parcial o total, plazos y condiciones de repago, tasa de interés estimada, garantías requeridas, tipo de financiamiento y o forma de participación en el proyecto. Los interesados tendrán que exponer la experiencia y antecedentes en proyectos industriales y energéticos similares.

Se indicó que las consultas sobre la convocatoria como también así, las propuestas deberán remitirse al correo electrónico: contacto@neuquen.gov.ar.