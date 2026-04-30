Reorganización interna: el plan de Rodrigo Buteler para «territorializar» a Juntos Somos Río Negro

El oficialismo de Río Negro inició una etapa de reorganización interna con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia. En un encuentro celebrado en Cipolletti, la nueva conducción de Juntos Somos Río Negro (JSRN), encabezada por el intendente local Rodrigo Buteler, definió un método de trabajo que prioriza la resolución de demandas sociales por sobre la discusión política abstracta.

La reunión marcó el debut operativo de la mesa ejecutiva, donde se consensuaron tres ejes rectores para los próximos meses: territorio, gestión y renovación.

Bajo esta premisa, el partido busca que sus 33 mesas locales funcionen como un canal directo para que las inquietudes de los vecinos lleguen con agilidad a los equipos de gobierno.

Gestión activa y despliegue territorial: el nuevo rumbo de Juntos Somos Río Negro

La estrategia de la nueva cúpula —que integra al intendente de Viedma, Marcos Castro, como vicepresidente— apunta a un partido dinámico que brinde soluciones «concretas y medibles». Para ello, se resolvió la creación de dos espacios clave de articulación:

Mesa de Intendentes: Para coordinar las políticas de escala municipal y regional en toda la provincia.

Para coordinar las políticas de escala municipal y regional en toda la provincia. Mesa de Concejales: Diseñada para fortalecer el trabajo legislativo local y la cercanía con el electorado.

Diseñada para fortalecer el trabajo legislativo local y la cercanía con el electorado. Agenda Mensual: Se estableció un cronograma con responsabilidades asignadas y metas de gestión para cada zona del mapa rionegrino.

Al cierre del encuentro, Rodrigo Buteler fue contundente respecto al rumbo que debe tomar la fuerza provincialista en este contexto nacional:

“Estamos ordenando el partido con un método claro, con responsabilidades y con una agenda concreta. Queremos un partido que esté en el territorio, que escuche y que resuelva. La sociedad no espera discusiones internas, espera respuestas”.

El dirigente enfatizó que Juntos Somos Río Negro mantiene su identidad autónoma y su vocación de gestión, defendiendo los intereses locales desde el conocimiento directo de la realidad de cada paraje y ciudad. «No es tiempo de discutir sin hacer. Hoy el partido tiene equipo, tiene agenda y, sobre todo, tiene rumbo», concluyó.

El recambio generacional y estructural se formalizará el próximo 30 de mayo. Ese día se realizará una jornada de trabajo conjunta entre la conducción provincial, los asambleístas y los referentes de las mesas locales, donde la Junta Electoral procederá a la entrega de certificados a las nuevas autoridades.

Además de Buteler y Castro, la mesa ejecutiva cuenta con la participación de Natalia Almonacid (Secretaria General), Agustín Pedro Ríos (Tesorero) y un equipo de vocales representativos de las diversas regiones de la provincia, consolidando una estructura que combina experiencia y nuevas voces.