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Política

«Reordenamiento integral»: Enzo Fullone asume la vicepresidencia de Infraestructura en el Senado

El legislador de La Libertad Avanza ocupará un rol clave en el senado. Apunta a fomentar la inversión privada para recuperar la red vial nacional.

Redacción

Por Redacción

Enzo Fullone asumió la vicepresidencia de Infraestructura en el Senado. (Foto: gentileza)

Enzo Fullone asumió la vicepresidencia de Infraestructura en el Senado. (Foto: gentileza)

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone (LLA), fue designado vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación. El cuerpo legislativo, que quedó formalmente constituido esta semana, es el encargado de dictaminar sobre las políticas de conectividad y el sistema de concesiones viales en todo el país.

Tras su designación, Fullone señaló que la agenda de trabajo priorizará la modernización de la red vial y el reordenamiento del sistema de transporte para intentar reducir los costos logísticos.

Vamos a impulsar un reordenamiento integral del transporte, con el objetivo de mejorar la conectividad en todo el país, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las economías regionales”, afirmó Fullone.

A través de un comunicado oficial, Fullone aseguró que participará en la articulación de proyectos que impactan directamente en las economías regionales, enfocándose en la competitividad y en la mejora de la infraestructura necesaria para el sector productivo argentino.


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El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone (LLA), fue designado vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación. El cuerpo legislativo, que quedó formalmente constituido esta semana, es el encargado de dictaminar sobre las políticas de conectividad y el sistema de concesiones viales en todo el país.

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